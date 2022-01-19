***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.01.2022 11:58
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 6.000.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Ünlü Yatırım Holding A.Ş. 6000000 TRY 100
TOPLAM 6000000
13:221.993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 12,69
|Açılış
|: 1.979
|
|Önceki Kapanış
|: 1.980
|
2.005
En Düşük
1.962
13:2213,6023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0729
|Açılış
|: 13,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5800
|
13,6313
En Düşük
13,4653
13:2215,4420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1248
|Açılış
|: 15,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4200
|
15,4556
En Düşük
15,3043
13:22794,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 4,94
|Açılış
|: 794,64
|
|Önceki Kapanış
|: 789,47
|
794,94
En Düşük
785,56
BIST En Aktif Hisseler13:22
|UFUK
|24,22
|2.166.309
|% 9,99
|
|BASCM
|4,87
|478.073
|% 9,94
|
|EMNIS
|31,40
|2.417.737
|% 9,71
|
|UZERB
|73,00
|751.635
|% 9,53
|
|KAPLM
|40,36
|21.519.666
|% 8,79
|
|PKENT
|296,20
|3.797.821
|% -10,00
|
|ISKUR
|621.699,90
|621.700
|% -10,00
|
|AKFGY
|6,48
|4.893.346
|% -9,87
|
|CRDFA
|2,72
|34.710.889
|% -9,33
|
|DOBUR
|84,65
|9.098.423
|% -8,68
|
|THYAO
|26,88
|1.920.072.315
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,93
|1.773.732.766
|% 0,68
|
|SISE
|13,94
|1.169.095.042
|% -1,69
|
|GARAN
|11,80
|1.167.882.088
|% 2,43
|
|PETKM
|8,84
|1.076.007.588
|% 1,14
|
|YKBNK
|3,96
|1.040.064.419
|% 3,94
|
|EKGYO
|2,43
|508.876.670
|% 2,10
|
|KRDMD
|11,93
|1.773.732.766
|% 0,68
|
|PETKM
|8,84
|1.076.007.588
|% 1,14
|
|TSKB
|1,55
|153.865.626
|% 1,97
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5940
|13,6023
|% 0,54
|
|Euro
|15,4302
|15,4420
|% 0,81
|
|Sterlin
|18,4567
|18,5493
|% 0,66
|
|Frank
|14,7863
|14,8754
|% 0,63
|
|Riyal
|3,6133
|3,6314
|% 0,46
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|3,20
|
|Altın Gr.
|793
|793
|3,49
|
|Cumhuriyet
|5.266
|5.346
|-9,00
|
|Tam
|5.242
|5.375
|-3,69
|
|Yarım
|2.534
|2.600
|-1,78
|
|Çeyrek
|1.271
|1.300
|-0,89
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,75
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,35
|10,36
|0,14
|
|B. Petrol
|88,34
|88,34
|0,83
|