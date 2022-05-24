***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.05.2022 17:58
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
UTKU ÖZAY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli Bağımsız Üye Değil GSYF Yatırım Komitesi Başkanı
MEHMET GÖNEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli Bağımsız Üye Değil
TAHİR SELÇUK TUNCALI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Bağımsız Üye Değil İç Kontrolden Sorumlu YK Üyesi
CEVDET UYGAR AKSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Bağımsız Üye Değil GYF ve GSYF Yatırım Komitesi Üyesi
EMRE DİLBER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Bağımsız Üye Değil GYF ve GSYF Yatırım Komitesi Üyesi/Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET GÖNEN Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli
EKREM GÜRÇAY Müdür Finans Sektörü Profesyoneli
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Meltem Yıldırım Müfettiş/İç Kontrol Uzmanı
Ceylan Çolakoğlu Müdür
Ekrem Gürçay Operasyon Müdürü
Uğur Çakır Muhasebe Müdürü
Hasan Demirata Operasyon Uzmanı
Melis Erdoğan Analist
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Fırat Baran Portföy Yöneticisi Finans 2015-Devam - Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2006-2015 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. - Müdür Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 207268-303871
Emre Huntürk Portföy Yöneticisi Finans 2020-Devam-Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür ,2020-2018 Algotech, Bölüm Yönetmeni, 2018-2015 Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 206881-303096
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032134
BIST