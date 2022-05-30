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***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.05.2022 19:31
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ekrem Gürçay Operasyon Müdürü 05.05.2022 +90 (212) 367 38 09 ekrem.gurcay@unluco.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar 210092-305068
Ceylan Çolakoğlu Kurumsal Pazarama ve Satış Müdürü 19.08.2019 +90 (212) 367 38 32 ceylan.colakoglu@unluco.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı 204701-302096

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET GÖNEN Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033444


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THYAO 49,52 5.910.038.904 % 10,00  
EGEPO 9,46 16.245.427 % 10,00  
ESCOM 14,75 36.041.464 % 9,99  
MZHLD 66,60 19.446.280 % 9,99  
OZRDN 10,68 2.797.286 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,3803 16,3925 % 1,24  
Euro 17,6637 17,6841 % 1,58  
Sterlin 20,6674 20,7711 % 1,35  
Frank 17,0569 17,1596 % 1,26  
Riyal 4,3564 4,3782 % 1,23  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Gr. 978 978 12,97  
Cumhuriyet 6.497 6.595 40,00  
Tam 6.467 6.628 38,22  
Yarım 3.125 3.206 18,48  
Çeyrek 1.568 1.603 9,24  
Gümüş.Ons 21,96 22,00 -0,13  
Gümüş Gr. 11,57 11,58 0,05  
Seans Raporu 18:05
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