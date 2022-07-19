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***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

19.07.2022 14:05
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ekrem Gürçay Operasyon Müdürü 05.05.2022 +90 (212) 367 38 09 ekrem.gurcay@unluco.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar 210092-305068
Ceylan Çolakoğlu Müdür 19.08.2019 +90 (212) 367 38 32 ceylan.colakoglu@unluco.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı 204701-302096

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
UTKU ÖZAY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli Bağımsız Üye Değil GSYF Yatırım Komitesi Başkanı
SÜLEYMAN AYKUT SARIBIYIK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli 06.06.2022 Bağımsız Üye Değil
CEVDET UYGAR AKSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Bağımsız Üye Değil GYF ve GSYF Yatırım Komitesi Üyesi
EMRE DİLBER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Bağımsız Üye Değil GYF ve GSYF Yatırım Komitesi Üyesi/Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
TUNCAY KULİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 06.06.2022 Bağımsız Üye Değil İç Kontrolden Sorumlu YK Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CÜNEYT YÜNGÜL Vekil Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli

Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Meltem Yıldırım Müfettiş
Ceylan Çolakoğlu Risk Yönetimi / Müdür
Ekrem Gürçay Operasyon / Müdür
Uğur Çakır Muhasebe / Müdür
Hasan Demirata Operasyon / Uzman
Melis Erdoğan Analist
Elçin Şirin İç Kontrol / Direktör
Hüseyin Sert Araştırma / Müdür

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Cüneyt Yüngül Vekil Genel Müdür Portföy Yöneticisi 2022- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2014 - 2021 NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.- Yatırım Yönetimi Müdürü Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 202381-302330
Fırat Baran Müdür Portföy Yöneticisi 2015-Devam - Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2006-2015 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. - Müdür Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 207268-303871




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046343


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Yarım 3.193 3.232 -1,00  
Çeyrek 1.601 1.616 0,00  
Gümüş.Ons 18,87 18,89 0,19  
Gümüş Gr. 10,67 10,69 0,19  
B. Petrol 105 105 -1,10  
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