***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoEkrem Gürçay Operasyon Müdürü 05.05.2022 +90 (212) 367 38 09 ekrem.gurcay@unluco.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar 210092-305068Ceylan Çolakoğlu Müdür 19.08.2019 +90 (212) 367 38 32 ceylan.colakoglu@unluco.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı 204701-302096Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviUTKU ÖZAY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli Bağımsız Üye Değil GSYF Yatırım Komitesi BaşkanıSÜLEYMAN AYKUT SARIBIYIK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli 06.06.2022 Bağımsız Üye DeğilCEVDET UYGAR AKSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Bağımsız Üye Değil GYF ve GSYF Yatırım Komitesi ÜyesiEMRE DİLBER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Bağımsız Üye Değil GYF ve GSYF Yatırım Komitesi Üyesi/Gayrimenkul Değerleme UzmanıTUNCAY KULİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 06.06.2022 Bağımsız Üye Değil İç Kontrolden Sorumlu YK ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerCÜNEYT YÜNGÜL Vekil Genel Müdür Finans Sektörü ProfesyoneliŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviMeltem Yıldırım MüfettişCeylan Çolakoğlu Risk Yönetimi / MüdürEkrem Gürçay Operasyon / MüdürUğur Çakır Muhasebe / MüdürHasan Demirata Operasyon / UzmanMelis Erdoğan AnalistElçin Şirin İç Kontrol / DirektörHüseyin Sert Araştırma / MüdürPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıCüneyt Yüngül Vekil Genel Müdür Portföy Yöneticisi 2022- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2014 - 2021 NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.- Yatırım Yönetimi Müdürü Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 202381-302330Fırat Baran Müdür Portföy Yöneticisi 2015-Devam - Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2006-2015 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. - Müdür Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 207268-303871http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046343BIST