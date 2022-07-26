***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.07.2022 15:19
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 10.000.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Ünlü Yatırım Holding A.Ş. 10000000 TRY 100
TOPLAM 10000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047749
BIST
17:592.538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -10,13
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.535
17:5917,8684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0963
|Açılış
|: 17,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8786
En Düşük
17,7280
17:5918,1412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0600
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,2986
En Düşük
18,0114
17:59987,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,32
|Açılış
|: 987,39
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
980,65
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KAPLM
|64,90
|24.538.221
|% 10,00
|
|DOBUR
|57,75
|17.228.919
|% 10,00
|
|BMSCH
|13,10
|78.588.419
|% 9,99
|
|EMNIS
|33,02
|927.400
|% 9,99
|
|LIDFA
|9,93
|75.634.540
|% 9,97
|
|KLRHO
|16,11
|175.525.401
|% -10,00
|
|SANEL
|10,00
|5.505.140
|% -9,99
|
|UFUK
|84,00
|4.152.929
|% -6,09
|
|ESCAR
|52,90
|17.406.809
|% -5,28
|
|MMCAS
|2,98
|435.599
|% -5,10
|
|THYAO
|49,04
|3.847.232.635
|% -1,01
|
|EKGYO
|3,19
|1.724.346.031
|% 0,63
|
|EREGL
|27,64
|1.232.552.042
|% -2,81
|
|YKBNK
|4,76
|1.232.264.812
|% -1,04
|
|GARAN
|15,08
|1.174.173.344
|% -3,64
|
|EKGYO
|3,19
|1.724.346.031
|% 0,63
|
|SKBNK
|1,55
|628.468.998
|% 4,03
|
|TSKB
|2,49
|644.470.368
|% 2,47
|
|YKBNK
|4,76
|1.232.264.812
|% -1,04
|
|ODAS
|3,74
|567.281.909
|% -1,32
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8564
|17,8685
|% 0,54
|
|Euro
|18,1099
|18,1326
|% -0,38
|
|Sterlin
|21,4460
|21,5535
|% 0,42
|
|Frank
|18,4821
|18,5935
|% 0,69
|
|Riyal
|4,7379
|4,7617
|% 0,45
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|-1,07
|
|Altın Gr.
|986
|986
|3,09
|
|Cumhuriyet
|6.626
|6.726
|16,00
|
|Tam
|6.645
|6.709
|-7,00
|
|Yarım
|3.238
|3.280
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.639
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,61
|18,64
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,69
|0,14
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,78
|