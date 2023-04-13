***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.04.2023 15:29
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş.
İç kontrol sistemi Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.
Risk yönetim sistemi Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.
Teftiş birimi Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.
Araştırma birimi Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.
Bilgi sistemleri Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137562
BIST
16:105.160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 13,93
|Açılış
|: 5.165
|
|Önceki Kapanış
|: 5.146
|
5.196
En Düşük
5.153
16:1019,3322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0263
|Açılış
|: 19,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,4085
En Düşük
19,2915
16:1021,3995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1740
|Açılış
|: 21,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5800
|
21,4018
En Düşük
21,1879
16:101.268,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 17,12
|Açılış
|: 1.268,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,29
|
1.271,44
En Düşük
1.249,98
BIST En Aktif Hisseler16:10
|POLTK
|2.208,60
|26.587.077
|% 10,00
|
|BALAT
|16,94
|1.140.588
|% 10,00
|
|SANEL
|19,94
|11.918.260
|% 9,98
|
|ELITE
|16,21
|122.114.148
|% 9,97
|
|KRGYO
|20,08
|20.962.938
|% 9,97
|
|MEGAP
|3,59
|84.998.856
|% -40,37
|
|MEGAP
|3,59
|84.998.856
|% -40,37
|
|GEREL
|16,65
|64.575.490
|% -10,00
|
|ONCSM
|102,10
|74.052.370
|% -5,46
|
|KZBGY
|20,54
|237.042.452
|% -5,43
|
|THYAO
|136,50
|3.342.578.523
|% 2,32
|
|KOZAL
|23,00
|2.769.910.627
|% 3,14
|
|EREGL
|36,46
|2.420.674.738
|% 0,55
|
|ISCTR
|12,32
|1.923.112.201
|% 0,33
|
|SISE
|44,84
|1.479.945.781
|% 0,99
|
|ISCTR
|12,32
|1.923.112.201
|% 0,33
|
|KOZAL
|23,00
|2.769.910.627
|% 3,14
|
|EKGYO
|6,95
|855.143.325
|% -0,71
|
|ZOREN
|5,05
|396.809.901
|% 1,00
|
|YKBNK
|10,37
|793.793.509
|% -0,38
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3253
|19,3322
|% 0,14
|
|Euro
|21,3730
|21,3995
|% 0,82
|
|Sterlin
|24,1338
|24,2548
|% 0,39
|
|Frank
|21,6930
|21,8237
|% 1,08
|
|Riyal
|5,1376
|5,1633
|% 0,08
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.043
|2.043
|28,26
|
|Altın Gr.
|1.268
|1.268
|16,69
|
|Cumhuriyet
|8.642
|8.773
|131,00
|
|Tam
|8.703
|8.772
|97,00
|
|Yarım
|4.251
|4.292
|47,00
|
|Çeyrek
|2.125
|2.146
|24,00
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,83
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|16,00
|16,01
|0,16
|
|B. Petrol
|86,86
|86,86
|-0,47
|