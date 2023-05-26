***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.05.2023 14:15
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Meltem Yıldırım Müfettiş
Ceylan Çolakoğlu Risk Yönetimi / Kıdemli Müdür
Ekrem Gürçay Operasyon / Müdür
Uğur Çakır Muhasebe / Müdür
Hasan Demirata Operasyon / Uzman
Didem Şahin İç Kontrol / Kıdemli Uzman
Can Sarıpınarlı Kıdemli Uzman
Ebru Alkış Uzman
Muhammet Çakmak Araştırma Uzmanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154059
BIST
14:504.494
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 65,99
|Açılış
|: 4.442
|
|Önceki Kapanış
|: 4.428
|
4.498
En Düşük
4.437
14:5020,0320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1041
|Açılış
|: 21,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1000
|
20,3408
En Düşük
19,8993
14:5021,5433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1154
|Açılış
|: 22,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
21,8075
En Düşük
21,3557
14:501.255,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 11,94
|Açılış
|: 1.255,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.244,00
|
1.274,05
En Düşük
1.242,19
BIST En Aktif Hisseler14:50
|KLRHO
|30,48
|184.933.884
|% 9,96
|
|ADEL
|108,40
|18.065.428
|% 8,89
|
|TMSN
|49,56
|88.613.397
|% 6,81
|
|KZBGY
|17,31
|93.904.620
|% 6,72
|
|EKGYO
|6,89
|1.520.024.101
|% 6,66
|
|SAMAT
|19,01
|263.964.585
|% -9,99
|
|MARKA
|19,05
|112.795
|% -9,97
|
|CANTE
|23,14
|197.192.017
|% -5,16
|
|TLMAN
|47,92
|17.415.339
|% -4,26
|
|RYSAS
|35,58
|13.603.915
|% -3,58
|
|THYAO
|137,90
|3.077.310.867
|% 2,83
|
|EKGYO
|6,89
|1.520.024.101
|% 6,66
|
|SASA
|49,96
|1.510.219.908
|% 2,76
|
|ASELS
|41,96
|1.096.563.428
|% 4,27
|
|KOZAL
|19,52
|1.067.232.581
|% 3,61
|
|EKGYO
|6,89
|1.520.024.101
|% 6,66
|
|ISCTR
|10,39
|804.398.745
|% -0,29
|
|HALKB
|12,21
|730.089.422
|% 2,09
|
|KLGYO
|2,14
|125.442.357
|% 1,42
|
|YKBNK
|9,00
|528.745.488
|% -0,22
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,0237
|20,0320
|% 0,52
|
|Euro
|21,5313
|21,5433
|% 0,54
|
|Sterlin
|24,7098
|24,8337
|% 0,90
|
|Frank
|22,0789
|22,2119
|% 0,73
|
|Riyal
|5,3199
|5,3466
|% 0,37
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,20
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|14,88
|14,89
|0,31
|