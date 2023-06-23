***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoHasan DEMİRATA Operasyon Uzmanı 23.05.2022 +90 (212) 367 36 67 hasan.demirata@unluco.comCeylan Çolakoğlu Kıdemli Müdür 19.08.2019 +90 (212) 367 38 32 ceylan.colakoglu@unluco.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı 204701-302096Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerCÜNEYT YÜNGÜL Genel Müdür Finans Sektörü ProfesyoneliŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviMeltem Yıldırım MüfettişCeylan Çolakoğlu Risk Yönetimi / Kıdemli MüdürUğur Çakır Muhasebe / MüdürHasan Demirata Operasyon / UzmanDidem Şahin İç Kontrol / Kıdemli UzmanCan Sarıpınarlı Kıdemli UzmanEbru Alkış UzmanMuhammet Çakmak Araştırma UzmanıPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıCüneyt Yüngül Genel Müdür Portföy Yöneticisi 2022- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2014 - 2021 NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.- Yatırım Yönetimi Müdürü Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 202381-302330Mehmet Kara Direktör Portföy Yönetici 2022- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2018 - 2022 Ünlü & Co Yatırım Danışmanlığı 2014 - 2018 İş Yatırım - Yatırım Danışmanlığı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 205474 - 302193Hüseyin Sert Müdür Portföy Yöneticisi 2023- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2022-2023 Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Araştırma Müdürü, 2018-2022 NN Hayat ve Emeklilik Yatırım Yönetimi, 2016-2018 arası Fokus Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 208686-307600Ekrem Gürçay Müdür Portföy Yöneticisi 2023- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2022-2023 Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Operasyon Müdürü, 2022-2022 Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Operasyon Yöneticisi, 2018-2022 Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Fon Yönetimi Yetkilisi Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 210092-305068http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161871BIST