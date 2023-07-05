***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.07.2023 12:45
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Meltem Yıldırım Müfettiş
Ceylan Çolakoğlu Risk Yönetimi / Kıdemli Müdür
Ender Ölmez Muhasebe / Kıdemli Uzman
Hasan Demirata Operasyon / Uzman
Didem Şahin İç Kontrol / Kıdemli Uzman
Can Sarıpınarlı Kıdemli Uzman
Ebru Alkış Uzman
Muhammet Çakmak Araştırma Uzmanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165749
BIST
'
15:145.973
En Düşük
|Değişim
|: -0,52%
|| -31,30
|Açılış
|: 6.026
|
|Önceki Kapanış
|: 6.004
|
5.890
En Yüksek
6.055
15:1426,0860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1247
|Açılış
|: 26,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1000
|
26,1952
En Düşük
25,9118
15:1428,4496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1413
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,5548
En Düşük
28,0552
15:141.615,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,54
|Açılış
|: 1.615,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.610,33
|
1.621,10
En Düşük
1.603,26
BIST En Aktif Hisseler15:13
|OTKAR
|223,30
|709.883.438
|% 10,00
|
|BRKVY
|24,42
|18.404.425
|% 10,00
|
|RAYSG
|30,80
|78.027.917
|% 10,00
|
|INTEM
|115,80
|52.325.430
|% 9,97
|
|FORTE
|37,52
|17.081.805
|% 9,96
|
|VKFYO
|31,10
|27.661.517
|% -9,96
|
|BRYAT
|1.462,40
|466.506.661
|% -4,73
|
|KLNMA
|12,19
|563.935
|% -4,02
|
|INGRM
|545,00
|5.563.903
|% -3,98
|
|ACSEL
|84,95
|42.011.226
|% -3,85
|
|THYAO
|208,20
|6.605.706.516
|% 0,05
|
|KOZAL
|27,26
|2.918.406.572
|% 0,66
|
|TCELL
|38,68
|2.422.685.946
|% 3,37
|
|TUPRS
|83,10
|2.291.051.870
|% -1,07
|
|YKBNK
|13,03
|2.219.958.994
|% -2,83
|
|EKGYO
|7,70
|1.404.915.074
|% -1,03
|
|YKBNK
|13,03
|2.219.958.994
|% -2,83
|
|VKGYO
|3,21
|494.871.245
|% 5,59
|
|SKBNK
|2,77
|391.918.696
|% -2,46
|
|ODAS
|7,80
|1.037.569.487
|% 2,23
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0693
|26,0997
|% 0,53
|
|Euro
|28,4216
|28,4574
|% 0,53
|
|Sterlin
|33,0115
|33,1770
|% 0,18
|
|Frank
|28,8881
|29,0621
|% 0,09
|
|Riyal
|6,9309
|6,9657
|% 0,29
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|0,31
|
|Altın Gr.
|1.616
|1.616
|5,54
|
|Cumhuriyet
|10.776
|10.939
|19,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.207
|5.330
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.612
|2.665
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,88
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|19,13
|19,15
|-0,07
|
|B. Petrol
|76,00
|76,00
|-0,25
|