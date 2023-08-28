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***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.08.2023 19:44
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Hasan DEMİRATA Operasyon 23.05.2022 +90 (212) 367 36 67 hasan.demirata@unluco.com

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
UTKU ÖZAY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli Bağımsız Üye Değil GSYF Yatırım Komitesi Başkanı
SÜLEYMAN AYKUT SARIBIYIK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli 06.06.2022 Bağımsız Üye Değil
CEVDET UYGAR AKSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Bağımsız Üye Değil GYF ve GSYF Yatırım Komitesi Üyesi
EMRE DİLBER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Bağımsız Üye Değil GYF ve GSYF Yatırım Komitesi Üyesi/Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
TUNCAY KULİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 06.06.2022 Bağımsız Üye Değil İç Kontrolden Sorumlu YK Üyesi
SEMİH KARA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 04.08.2023 İcrada Görevli Genel Müdür Bağımsız Üye Değil

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SEMİH KARA Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Semih Kara Genel Müdür Portföy Yöneticisi 2023- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2020 - 2023 Tacirler Portföy Portföy Yöneticisi-Genel Müdür Yardımıcısı 2007 - 2020 Yapı Kredi Portföy Kıdemli Portföy Yöneticisi Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 203718-301267
Mehmet Kara Direktör Portföy Yönetici 2022- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2018 - 2022 Ünlü & Co Yatırım Danışmanlığı 2014 - 2018 İş Yatırım - Yatırım Danışmanlığı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 205474 - 302193
Hüseyin Sert Müdür Portföy Yöneticisi 2023- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2022-2023 Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Araştırma Müdürü, 2018-2022 NN Hayat ve Emeklilik Yatırım Yönetimi, 2016-2018 arası Fokus Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 208686-307600
Ekrem Gürçay Müdür Portföy Yöneticisi kilisi Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 210092-305068




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190051


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Tam 10.958 11.087 -14,00  
Yarım 5.496 5.565 -7,00  
Çeyrek 2.739 2.782 -4,00  
Gümüş.Ons 24,20 24,22 -0,02  
Gümüş Gr. 20,70 20,72 0,05  
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