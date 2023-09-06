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***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.09.2023 16:29
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Meltem Yıldırım Müfettiş / Müdür
Ceylan Çolakoğlu Risk Yönetimi / Kıdemli Müdür
Ender Ölmez Muhasebe / Kıdemli Uzman
Hasan Demirata Operasyon / Uzman
Didem Şahin İç Kontrol / Kıdemli Uzman
Ebru Alkış Uzman
Muhammet Çakmak Araştırma Uzmanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192169


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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Açılış :  8.292  
Önceki Kapanış :  8.236  
En Düşük
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:42
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MIATK 426,90 532.867.072 % 10,00  
POLTK 6.215,00 79.173.012 % 10,00  
EGEEN 7.909,00 729.299.479 % 10,00  
ONCSM 247,60 201.693.445 % 10,00  
GRNYO 11,00 81.040.499 % 10,00  
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16:42 Alış Satış %  
Dolar 26,7549 26,8598 % 0,34  
Euro 28,8078 28,8215 % 0,35  
Sterlin 33,5202 33,6883 % -0,01  
Frank 29,9648 30,1453 % -0,00  
Riyal 7,1282 7,1639 % 0,22  
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16:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.924 1.925 -1,45  
Altın Gr. 1.657 1.657 -0,17  
Cumhuriyet 11.261 11.431 -14,00  
Tam 11.015 11.103 -41,00  
Yarım 5.524 5.573 -29,00  
Çeyrek 2.754 2.786 -6,00  
Gümüş.Ons 23,16 23,19 -0,37  
Gümüş Gr. 19,88 19,91 -0,36  
B. Petrol 89,84 89,84 -0,20  
Seans Raporu 16:42
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Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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