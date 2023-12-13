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***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.12.2023 17:44
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
UTKU ÖZAY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli Bağımsız Üye Değil GSYF Yatırım Komitesi Başkanı
CEVDET UYGAR AKSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Bağımsız Üye Değil GYF ve GSYF Yatırım Komitesi Üyesi
EMRE DİLBER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Bağımsız Üye Değil GYF ve GSYF Yatırım Komitesi Üyesi/Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
TUNCAY KULİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 06.06.2022 Bağımsız Üye Değil İç Kontrolden Sorumlu YK Üyesi
SEMİH KARA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 04.08.2023 İcrada Görevli Genel Müdür Bağımsız Üye Değil
BANU ÜZEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 05.12.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil

Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Ender Ölmez Muhasebe / Kıdemli Uzman
Hasan Demirata Operasyon / Uzman
Didem Şahin Müfettiş ve İç Kontrol / Kıdemli Uzman
Muhammet Çakmak Araştırma Uzmanı
Ebru Alkış Uzman
Kutay Ağırbaş Uzman
Serra Artıran Risk Yöneticisi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225513


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SKYMD 12,38 21.872.452 % 9,95  
TSGYO 6,89 122.410.579 % 9,89  
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Paladyum 965,24 969,59 % 0,66  
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