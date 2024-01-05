***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviEnder Ölmez Muhasebe / Kıdemli UzmanHasan Demirata Operasyon / UzmanDidem Şahin Müfettiş ve İç Kontrol / Kıdemli UzmanMuhammet Çakmak Araştırma UzmanıEbru Alkış UzmanKutay Ağırbaş UzmanSerra Artıran Risk YöneticisiElvan İleri Satış ve Pazarlama Uzmanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233067BIST