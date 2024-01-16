***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.01.2024 17:24
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Ender Ölmez Muhasebe / Kıdemli Uzman
Hasan Demirata Operasyon / Uzman
Didem Şahin Müfettiş
Muhammet Çakmak Araştırma Uzmanı
Ebru Alkış Uzman
Kutay Ağırbaş Uzman
Serra Artıran Risk Yöneticisi
Elvan İleri İç Kontrol Uzmanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240889
BIST
'
17:298.031
En Düşük
|Değişim
|: -0,17%
|| -13,49
|Açılış
|: 8.063
|
|Önceki Kapanış
|: 8.044
|
7.995
En Yüksek
8.090
17:2930,1063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0431
|Açılış
|: 30,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1100
|
30,3207
En Düşük
29,9740
17:2932,7832
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,1846
|Açılış
|: 32,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,4453
En Düşük
32,6927
17:291.975,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -12,17
|Açılış
|: 1.975,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.987,80
|
1.997,97
En Düşük
1.966,35
BIST En Aktif Hisseler17:29
|KBORU
|77,55
|838.550.903
|% 10,00
|
|CATES
|63,25
|1.362.706.084
|% 10,00
|
|SAMAT
|56,10
|289.309.802
|% 10,00
|
|SAFKR
|39,62
|41.540.639
|% 9,99
|
|KAPLM
|99,10
|25.853.192
|% 9,99
|
|ISBTR
|481.005,00
|2.886.030
|% -10,00
|
|EMNIS
|79,75
|1.455.380
|% -9,99
|
|UZERB
|163,30
|1.243.563
|% -7,16
|
|AYES
|28,12
|931.478
|% -6,27
|
|EKOS
|55,30
|1.637.823.571
|% -6,11
|
|THYAO
|250,25
|5.709.597.956
|% -1,18
|
|ISCTR
|25,30
|3.902.180.632
|% 0,40
|
|AKBNK
|41,70
|3.407.822.493
|% -3,43
|
|EREGL
|44,42
|3.210.312.573
|% 0,82
|
|TUPRS
|143,20
|3.058.885.144
|% 1,63
|
|EKGYO
|8,39
|1.305.714.440
|% 1,45
|
|ISCTR
|25,30
|3.902.180.632
|% 0,40
|
|SKBNK
|5,15
|704.385.361
|% 6,19
|
|ODAS
|8,47
|1.174.043.909
|% 0,36
|
|YKBNK
|22,28
|2.941.084.222
|% -0,62
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1026
|30,1063
|% 0,14
|
|Euro
|32,7662
|32,7832
|% -0,56
|
|Sterlin
|37,9873
|38,1778
|% -0,41
|
|Frank
|34,8549
|35,0649
|% -0,34
|
|Riyal
|8,0027
|8,0428
|% 0,15
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,04
|23,06
|% 0,66
|
|Platin
|903,98
|905,49
|% 0,66
|
|Paladyum
|940,16
|942,29
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,84
|78,84
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,28
|2.039,64
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:29
daha fazla
-
17:44YGYO
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 3.98 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 021, 516 adet işlem
-
17:43IDEAS
Yüzde -4.98 oranında düşüşle 145.00 lira fiyatla işlem gören hissede 838, 476 adet işlem
-
17:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, OYAKC, TUPRS
-
17:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 82 kaybederek (% -0.35 ) 7, 115
-
17:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERSU, KAPLM, SAMAT, MEGMT, CATES, YAYLA, ULAS, SAFKR, KBORU, DARDL