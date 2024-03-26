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***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.03.2024 16:41
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Hasan Demirata Operasyon / Kıdemli Uzman
Didem Şahin Müfettiş
Muhammet Çakmak Araştırma Uzmanı
Ebru Alkış İç Kontrol Uzmanı
Kutay Ağırbaş Uzman
Serra Artıran Risk Yöneticisi
Kaan Gençsoy Analist
Nurşah Bozkurt Analist




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262636


BIST
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:41
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
INVEO 44,98 117.555.663 % 9,98  
ODINE 43,90 14.021.528 % 9,97  
PSDTC 127,90 38.115.452 % 9,97  
PSDTC 127,90 38.115.452 % 9,97  
PSDTC 127,90 38.115.452 % 9,97  
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17:41 Alış Satış %  
Dolar 32,1907 32,1964 % 0,28  
Euro 34,9396 34,9514 % 0,20  
Sterlin 40,9294 41,1346 % -0,18  
Frank 35,8950 36,0749 % -0,50  
Riyal 8,6415 8,6848 % -0,12  
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17:41 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,57 24,60 % 0,66  
Platin 904,65 905,97 % 0,66  
Paladyum 1.002,01 1.004,96 % 0,66  
Brent Pet. 85,46 85,46 % 0,66  
Altın Ons 2.181,00 2.181,36 % 0,66  
Seans Raporu 17:41
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