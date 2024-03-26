***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.03.2024 16:41
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Hasan Demirata Operasyon / Kıdemli Uzman
Didem Şahin Müfettiş
Muhammet Çakmak Araştırma Uzmanı
Ebru Alkış İç Kontrol Uzmanı
Kutay Ağırbaş Uzman
Serra Artıran Risk Yöneticisi
Kaan Gençsoy Analist
Nurşah Bozkurt Analist
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262636
BIST
'
17:418.762
En Düşük
|Değişim
|: -2,97%
|| -267,81
|Açılış
|: 9.030
|
|Önceki Kapanış
|: 9.029
|
8.762
En Yüksek
9.049
17:4132,1964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0898
|Açılış
|: 32,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5400
|
32,2060
En Düşük
32,0860
17:4134,9514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0688
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2500
|
35,0219
En Düşük
34,8188
17:412.258,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 14,87
|Açılış
|: 2.258,74
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,87
|
2.277,58
En Düşük
2.241,01
BIST En Aktif Hisseler17:41
|INVEO
|44,98
|117.555.663
|% 9,98
|
|ODINE
|43,90
|14.021.528
|% 9,97
|
|PSDTC
|127,90
|38.115.452
|% 9,97
|
|PSDTC
|127,90
|38.115.452
|% 9,97
|
|PSDTC
|127,90
|38.115.452
|% 9,97
|
|MAKIM
|23,72
|22.812.785
|% -53,44
|
|PEKGY
|12,71
|635.216.180
|% -9,99
|
|KSTUR
|6.782,50
|10.432.508
|% -9,99
|
|SRVGY
|277,25
|54.950.877
|% -9,98
|
|SODSN
|250,25
|11.545.303
|% -9,98
|
|ALVES
|67,85
|2.489.549.904
|% -2,44
|
|JANTS
|356,75
|2.018.710.334
|% 6,81
|
|MOGAN
|18,50
|1.555.617.075
|% -8,14
|
|ASTOR
|93,90
|1.530.411.319
|% -2,29
|
|REEDR
|51,80
|1.505.570.483
|% -5,82
|
|ODAS
|8,87
|1.012.263.342
|% -5,74
|
|MOGAN
|18,50
|1.555.617.075
|% -8,14
|
|CANTE
|17,86
|1.046.252.131
|% -3,41
|
|BERA
|20,96
|1.100.952.528
|% 2,54
|
|PEKGY
|12,71
|635.216.180
|% -9,99
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1907
|32,1964
|% 0,28
|
|Euro
|34,9396
|34,9514
|% 0,20
|
|Sterlin
|40,9294
|41,1346
|% -0,18
|
|Frank
|35,8950
|36,0749
|% -0,50
|
|Riyal
|8,6415
|8,6848
|% -0,12
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,57
|24,60
|% 0,66
|
|Platin
|904,65
|905,97
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.002,01
|1.004,96
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,46
|85,46
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.181,00
|2.181,36
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:41
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-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -269, 71 kaybederek (% -2.77 ) 9, 474
-
17:57
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ZOREN, EREGL
-
17:57XU100
Endeks 8, 762 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 97 altında . İşlem hacmi 88, 108.00 milyon TL de
-
17:56MAVI
Yüzde -7.30 oranında düşüşle 72.35 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 009, 462 adet işlem
-
17:53EGEEN
Yüzde -7.03 oranında düşüşle 14, 642.50 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 505 adet işlem