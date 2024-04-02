***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıSemih Kara Genel Müdür Portföy Yöneticisi 2023- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2020 - 2023 Tacirler Portföy Portföy Yöneticisi-Genel Müdür Yardımıcısı 2007 - 2020 Yapı Kredi Portföy Kıdemli Portföy Yöneticisi Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 203718-301267Mehmet Kara Direktör Portföy Yönetici 2022- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2018 - 2022 Ünlü & Co Yatırım Danışmanlığı 2014 - 2018 İş Yatırım - Yatırım Danışmanlığı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 205474 - 302193Ekrem Gürçay Kıdemli Müdür Portföy Yöneticisi 2023- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2022-2023 Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Operasyon Müdürü, 2022-2022 Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Operasyon Yöneticisi, 2018-2022 Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Fon Yönetimi Yetkilisi Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 210092-305068Belce Rahime Pehriz Kıdemli Uzman Portföy Yöneticisi 04.2024- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 11.2023-03.24 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Serbest ve Özel Fonlar Yönetmeni/09.2021- 11.2022 Burgan Yatırım- Yatırım Danışmanı / Müdür Yardımcısı 04.2017- 06.2021/Garanti Yatırım- Yatırım Ürünleri Yönetmeni Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 212234-308950http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265831BIST