***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
29.05.2020 14:04
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/05/2020
Karar Sayısı
2020/31
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
01.01.2020-31.03.2020 Dönemine ait Finansal Raporlara ilşikin sorumluluk beyanı ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847650
BIST
16:00105.383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 23,63
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.669
En Düşük
104.671
16:006,8410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0293
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8416
En Düşük
6,8095
16:007,6021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0548
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6196
En Düşük
7,5388
16:00380,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 3,99
|Açılış
|: 380,41
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
380,91
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|63,25
|9.953.823
|% 10,00
|
|EGGUB
|66,40
|5.469.366
|% 9,93
|
|TSGYO
|3,11
|21.254.257
|% 9,89
|
|MNDRS
|2,13
|323.181.801
|% 9,79
|
|DZGYO
|4,49
|21.678.996
|% 9,78
|
|TUKAS
|8,55
|632.480.370
|% -10,00
|
|EKIZ
|8,10
|168.901
|% -10,00
|
|SALIX
|7,83
|18.107
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|4.915.685
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|133.890
|% -9,99
|
|GARAN
|7,91
|1.256.570.709
|% 1,67
|
|THYAO
|12,43
|741.292.854
|% -1,97
|
|TUKAS
|8,55
|632.480.370
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,26
|515.141.276
|% 5,50
|
|ASELS
|30,12
|399.556.114
|% 0,20
|
|TSKB
|1,11
|201.425.259
|% 5,71
|
|MNDRS
|2,13
|323.181.801
|% 9,79
|
|GARAN
|7,91
|1.256.570.709
|% 1,67
|
|GSRAY
|3,26
|515.141.276
|% 5,50
|
|EKGYO
|1,46
|228.561.754
|% 1,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4217
|8,4640
|% 0,63
|
|Frank
|7,0686
|7,1112
|% 0,45
|
|Riyal
|1,8146
|1,8237
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|10,50
|
|Altın Gr.
|380
|380
|3,98
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.498
|23,90
|
|Tam
|2.540
|2.567
|17,00
|
|Yarım
|1.239
|1.253
|12,00
|
|Çeyrek
|620
|627
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,76
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|0,08
|
|B. Petrol
|35,20
|35,20
|-0,83
|