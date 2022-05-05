***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
05.05.2022 12:09
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok.
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/04/2022
Karar Sayısı
2022/24
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
01.01.2022-31.03.2022 Dönemine ait Finansal Tablolara ilşikin sorumluluk beyanı ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026546
BIST
12:092.475
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 44,84
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.475
En Düşük
2.460
12:0914,8577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1249
|Açılış
|: 14,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
14,8577
En Düşük
14,7014
12:0915,7808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1211
|Açılış
|: 15,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7808
En Düşük
15,6227
12:09904,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 14,17
|Açılış
|: 904,75
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
905,82
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler12:09
|IMASM
|18,15
|5.313.866
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|465.898
|% 10,00
|
|TIRE
|15,44
|10.651.732
|% 9,97
|
|KRTEK
|15,79
|3.353.228
|% 9,96
|
|GARFA
|15,25
|4.649.094
|% 9,95
|
|LIDER
|20,90
|79.602.968
|% -8,57
|
|TSPOR
|5,25
|104.428.488
|% -7,08
|
|DITAS
|26,86
|14.476.048
|% -6,41
|
|AKGRT
|3,18
|27.037.423
|% -5,64
|
|OYAYO
|7,42
|3.098.878
|% -4,99
|
|THYAO
|42,24
|1.184.442.668
|% 2,38
|
|SISE
|18,36
|827.081.873
|% 1,32
|
|KRDMD
|15,63
|657.992.196
|% 3,10
|
|TUPRS
|249,00
|620.262.479
|% 6,32
|
|KOZAL
|178,00
|583.915.018
|% 3,37
|
|ODAS
|2,60
|412.946.765
|% 6,12
|
|YKBNK
|4,95
|471.434.705
|% 1,64
|
|EKGYO
|2,74
|216.721.707
|% 3,01
|
|AKBNK
|9,00
|472.894.626
|% 0,90
|
|DOHOL
|3,53
|175.132.700
|% 2,02
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8540
|14,8577
|% 0,85
|
|Euro
|15,7671
|15,7808
|% 0,77
|
|Sterlin
|18,5778
|18,6710
|% 0,16
|
|Frank
|15,1162
|15,2073
|% 0,23
|
|Riyal
|3,9478
|3,9676
|% 0,88
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|12,98
|
|Altın Gr.
|903
|903
|12,17
|
|Cumhuriyet
|6.082
|6.174
|2,00
|
|Tam
|6.053
|6.206
|103,47
|
|Yarım
|2.925
|3.002
|50,05
|
|Çeyrek
|1.467
|1.501
|25,03
|
|Gümüş.Ons
|22,96
|23,00
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,94
|10,96
|0,07
|
|B. Petrol
|110
|110
|-0,05
|
Seans Raporu
12:09
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