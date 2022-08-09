***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
09.08.2022 18:47
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/08/2022
Karar Sayısı
2022/67
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
01.01.2022-30.06.2022 Dönemine ait Finansal Tablolara ilşikin Sorumluluk Beyanı ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053678
BIST
17:592.785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -9,90
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.762
17:5917,9014
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0482
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,6441
17:5918,2979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,0560
17:591.033,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,70
|Açılış
|: 1.033,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.039,15
En Düşük
1.016,47
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KRTEK
|22,00
|40.901.086
|% 10,00
|
|DOGUB
|4,84
|44.847.274
|% 10,00
|
|MMCAS
|3,08
|572.871
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|48.000.084
|% 9,99
|
|CMBTN
|231,70
|36.305.927
|% 9,97
|
|ASUZU
|240,60
|15.081.770
|% -9,99
|
|AKSUE
|28,94
|21.312.198
|% -9,96
|
|SNGYO
|3,65
|136.125.536
|% -9,88
|
|TMSN
|55,10
|118.085.905
|% -9,67
|
|BRKO
|1,61
|3.205.169
|% -9,55
|
|THYAO
|58,60
|6.005.799.424
|% -0,26
|
|ISCTR
|5,96
|2.786.337.550
|% -6,29
|
|SASA
|50,20
|1.889.317.532
|% -3,46
|
|YKBNK
|5,24
|1.885.328.995
|% 0,77
|
|TUPRS
|284,70
|1.872.201.541
|% 4,10
|
|EKGYO
|3,46
|1.789.226.605
|% 0,58
|
|ISCTR
|5,96
|2.786.337.550
|% -6,29
|
|YKBNK
|5,24
|1.885.328.995
|% 0,77
|
|ZOREN
|2,59
|745.067.627
|% 9,28
|
|MOBTL
|1,99
|564.780.733
|% 5,85
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8829
|17,8905
|% -0,33
|
|Euro
|18,2709
|18,2959
|% -0,01
|
|Sterlin
|21,5490
|21,6571
|% -0,19
|
|Frank
|18,6823
|18,7948
|% -0,05
|
|Riyal
|4,7427
|4,7665
|% -0,26
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|7,28
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|1,63
|
|Cumhuriyet
|6.906
|7.010
|30,00
|
|Tam
|6.913
|6.986
|-1,00
|
|Yarım
|3.368
|3.416
|0,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.707
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,51
|20,53
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,81
|-0,12
|
|B. Petrol
|95,98
|95,98
|-0,67
|