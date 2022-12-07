***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
07.12.2022 17:19
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085349
BIST
17:064.867
En Yüksek
|Değişim
|: -2,66%
|| -132,95
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.849
17:0618,6440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0092
|Açılış
|: 18,7480
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
17:0619,6272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1149
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6660
En Düşük
19,4674
17:061.065,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 4,04
|Açılış
|: 1.065,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.066,47
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler17:04
|YESIL
|4,40
|61.371.836
|% 10,00
|
|BARMA
|134,30
|553.627.133
|% 9,99
|
|GLCVY
|38,32
|192.275.489
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|18.047.919
|% 9,98
|
|KRONT
|98,75
|33.782.789
|% 9,97
|
|VBTYZ
|67,50
|41.575.741
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|HEDEF
|21,10
|33.095.799
|% -9,83
|
|EUREN
|15,14
|849.490.421
|% -9,58
|
|PRDGS
|12,20
|45.351.545
|% -9,02
|
|KRDMD
|17,28
|12.797.319.447
|% -2,37
|
|THYAO
|135,60
|7.910.538.714
|% 0,00
|
|ASELS
|49,88
|5.535.001.629
|% 1,71
|
|PETKM
|17,76
|4.763.141.309
|% -1,33
|
|EREGL
|41,30
|3.865.584.561
|% -3,01
|
|KRDMD
|17,28
|12.797.319.447
|% -2,37
|
|EKGYO
|7,07
|2.353.935.672
|% -2,35
|
|ADESE
|1,95
|500.957.977
|% 6,56
|
|PETKM
|17,76
|4.763.141.309
|% -1,33
|
|ISCTR
|10,07
|2.228.262.815
|% -1,37
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6367
|18,6421
|% 0,04
|
|Euro
|19,6232
|19,6306
|% 0,61
|
|Sterlin
|22,7105
|22,8244
|% 0,73
|
|Frank
|19,8186
|19,9379
|% 0,59
|
|Riyal
|4,9413
|4,9661
|% 0,01
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|4,80
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|4,44
|
|Cumhuriyet
|7.143
|7.251
|8,00
|
|Tam
|7.181
|7.231
|31,00
|
|Yarım
|3.478
|3.535
|15,00
|
|Çeyrek
|1.744
|1.767
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,40
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|13,45
|13,46
|0,15
|
|B. Petrol
|80,23
|80,23
|0,88
|
Seans Raporu
17:04
daha fazla
-
17:19MERKO
Yüzde -7.40 oranında düşüşle 8.38 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 323, 526 adet işlem
-
17:18BEYAZ
Yüzde -6.95 oranında düşüşle 17.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 372, 500 adet işlem
-
17:17XU100
Endeks 4, 869 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 62 altında . İşlem hacmi 87, 057.00 milyon TL de
-
17:17PRDGS
Yüzde -9.02 oranında düşüşle 12.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 620, 569 adet işlem
-
17:16ULKER
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 33.04 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 195, 600 adet işlem