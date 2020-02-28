***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
28.02.2020 16:27
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.02.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahnamenin "7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı" maddesi 28.02.2020 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde değiştirilmiş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822813
BIST
17:26105.343
En Yüksek
|Değişim
|: -4,60%
|| -5.075,76
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
17:266,2413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0409
|Açılış
|: 6,2330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
17:266,8455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0238
|Açılış
|: 6,8360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
17:26325,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,38
|Açılış
|: 325,84
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
323,29
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,86
|42.693.452
|% 14,20
|
|HUBVC
|25,66
|16.621.563
|% 10,92
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|TSPOR
|5,79
|57.269.035
|% 7,82
|
|BUCIM
|3,39
|1.609.400
|% -11,72
|
|AVGYO
|1,52
|50.516.559
|% -11,11
|
|VKGYO
|2,34
|71.218.504
|% -11,03
|
|BAGFS
|14,28
|15.382.481
|% -10,97
|
|YBTAS
|4.221,00
|29.547
|% -10,00
|
|THYAO
|11,72
|1.565.362.059
|% -3,54
|
|ASELS
|27,52
|1.026.480.296
|% -1,64
|
|GARAN
|9,49
|533.363.778
|% -6,87
|
|AKBNK
|6,75
|296.371.149
|% -6,38
|
|ODAS
|1,95
|251.931.236
|% -4,41
|
|EKGYO
|1,38
|209.990.988
|% -6,12
|
|IHLGM
|1,21
|166.672.050
|% -6,20
|
|THYAO
|11,72
|1.565.362.059
|% -3,54
|
|ODAS
|1,95
|251.931.236
|% -4,41
|
|YKBNK
|2,32
|251.502.015
|% -5,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9770
|8,0170
|% 0,08
|
|Frank
|6,4211
|6,4598
|% 0,77
|
|Riyal
|1,6559
|1,6642
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.625
|1.625
|-11,83
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.193
|-15,00
|
|Tam
|2.150
|2.203
|-15,58
|
|Yarım
|1.039
|1.066
|-7,53
|
|Çeyrek
|521
|533
|-3,77
|
|Gümüş.Ons
|17,08
|17,13
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,10
|
|B. Petrol
|50,45
|50,45
|-1,28
|
Seans Raporu
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