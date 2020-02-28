***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )TürkçeYatırımcı Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.02.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarİzahnamenin "7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı" maddesi 28.02.2020 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde değiştirilmiş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822813BIST