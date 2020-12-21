***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
21.12.2020 17:08
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894088
BIST
18:051.384
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -23,89
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.402
En Düşük
1.369
18:057,6699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0413
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6650
|
7,7362
En Düşük
7,6381
18:059,3708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0182
|Açılış
|: 9,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,4270
En Düşük
9,3081
18:05464,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,25
|Açılış
|: 464,79
|
|Önceki Kapanış
|: 461,55
|
472,37
En Düşük
456,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADNAC
|2,09
|43.187.514
|% 0,00
|
|ADANA
|12,19
|73.348.560
|% 0,00
|
|ADBGR
|8,62
|11.934.321
|% 0,00
|
|ADNAC
|2,09
|43.187.514
|% 0,00
|
|ADANA
|12,19
|73.348.560
|% 0,00
|
|ADBGR
|8,62
|11.934.321
|% 0,00
|
|ADANA
|12,19
|73.348.560
|% 0,00
|
|ADNAC
|2,09
|43.187.514
|% 0,00
|
|ADBGR
|8,62
|11.934.321
|% 0,00
|
|ADNAC
|2,09
|43.187.514
|% 0,00
|
|ADANA
|12,19
|73.348.560
|% 0,00
|
|ADBGR
|8,62
|11.934.321
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6669
|7,6699
|% 0,54
|
|Euro
|9,3644
|9,3708
|% 0,19
|
|Sterlin
|10,1783
|10,2293
|% -0,84
|
|Frank
|8,6126
|8,6645
|% 0,20
|
|Riyal
|2,0385
|2,0487
|% 0,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.882
|0,11
|
|Altın Gr.
|464
|464
|2,82
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|5,00
|
|Tam
|3.065
|3.146
|2,46
|
|Yarım
|1.481
|1.522
|1,19
|
|Çeyrek
|743
|761
|0,59
|
|Gümüş.Ons
|26,23
|26,26
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,15
|
|B. Petrol
|50,40
|50,40
|-1,86
|