***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
15.03.2022 11:42
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UJA Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010513
BIST
11:402.079
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -9,63
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.095
En Düşük
2.078
11:4014,8129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0330
|Açılış
|: 14,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,7660
11:4016,3247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1364
|Açılış
|: 16,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
16,1706
11:40920,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -7,87
|Açılış
|: 920,04
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
915,50
BIST En Aktif Hisseler11:40
|TSPOR
|5,73
|259.126.648
|% 9,98
|
|AYEN
|9,82
|32.553.997
|% 8,15
|
|FENER
|28,48
|82.047.809
|% 7,80
|
|HLGYO
|1,85
|60.414.937
|% 7,56
|
|MEPET
|2,73
|13.714.001
|% 7,48
|
|GRSEL
|9,01
|226.773.236
|% -8,71
|
|KRSTL
|5,81
|427.912
|% -6,14
|
|PEKGY
|0,99
|10.519.748
|% -4,81
|
|EUYO
|3,02
|817.795
|% -4,13
|
|MANAS
|20,40
|6.398.351
|% -3,50
|
|KRDMD
|15,02
|975.402.191
|% 1,62
|
|GARAN
|11,86
|773.563.185
|% 0,00
|
|EREGL
|34,66
|707.692.229
|% 0,76
|
|THYAO
|26,48
|665.848.207
|% -0,53
|
|FROTO
|269,70
|646.865.367
|% 0,56
|
|KARSN
|4,11
|377.625.567
|% 5,66
|
|YKBNK
|3,76
|286.749.538
|% 0,27
|
|ODAS
|1,56
|106.153.121
|% 1,30
|
|KRDMD
|15,02
|975.402.191
|% 1,62
|
|DOHOL
|3,34
|215.620.721
|% 0,30
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8062
|14,8129
|% 0,22
|
|Euro
|16,2945
|16,3247
|% 0,84
|
|Sterlin
|19,2171
|19,3135
|% 0,23
|
|Frank
|15,7013
|15,7959
|% 0,06
|
|Riyal
|3,9331
|3,9529
|% 0,06
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-18,92
|
|Altın Gr.
|920
|920
|-8,02
|
|Cumhuriyet
|6.156
|6.249
|-18,00
|
|Tam
|6.114
|6.268
|-61,47
|
|Yarım
|2.955
|3.032
|-29,74
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|-14,87
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,80
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|-0,11
|
|B. Petrol
|101
|101
|-6,25
|
Seans Raporu
11:40
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866