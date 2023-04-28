***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
28.04.2023 11:01
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142631
BIST
13:374.728
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -61,61
|Açılış
|: 4.800
|
|Önceki Kapanış
|: 4.790
|
4.809
En Düşük
4.719
13:3719,4528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0286
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
19,4665
En Düşük
19,4050
13:3721,4101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0065
|Açılış
|: 21,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2600
|
21,7427
En Düşük
21,3541
13:371.240,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,50
|Açılış
|: 1.240,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,51
|
1.244,83
En Düşük
1.238,25
BIST En Aktif Hisseler13:35
|GOODY
|13,98
|13.825.871
|% 9,99
|
|AVHOL
|16,21
|13.346.872
|% 9,97
|
|GRTRK
|23,40
|2.202.993
|% 9,96
|
|EUPWR
|71,80
|418.296.389
|% 9,95
|
|EGSER
|28,08
|16.588.099
|% 9,95
|
|IHAAS
|171,60
|6.259.127
|% -9,97
|
|CEMTS
|39,24
|107.760.027
|% -9,79
|
|EYGYO
|21,80
|30.267.720
|% -9,02
|
|RYSAS
|29,00
|40.655.391
|% -8,05
|
|CMENT
|51,00
|13.680
|% -7,27
|
|EREGL
|33,38
|2.199.113.267
|% 2,33
|
|CVKMD
|186,20
|1.912.452.361
|% 0,38
|
|KOPOL
|51,10
|1.373.571.674
|% -0,49
|
|THYAO
|130,30
|1.121.586.602
|% -0,38
|
|KONTR
|137,20
|933.784.322
|% -4,85
|
|EREGL
|33,38
|2.199.113.267
|% 2,33
|
|EKGYO
|6,15
|399.285.200
|% -0,97
|
|KOZAL
|19,00
|810.889.258
|% -3,06
|
|AKFYE
|12,89
|547.085.081
|% -0,92
|
|ISCTR
|11,07
|443.184.222
|% -2,04
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4444
|19,4528
|% 0,15
|
|Euro
|21,3949
|21,4101
|% 0,03
|
|Sterlin
|24,1844
|24,3057
|% -0,17
|
|Frank
|21,6399
|21,7702
|% -0,04
|
|Riyal
|5,1704
|5,1963
|% 0,06
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.984
|-4,27
|
|Altın Gr.
|1.241
|1.241
|-1,58
|
|Cumhuriyet
|8.893
|9.027
|-106,00
|
|Tam
|8.965
|9.180
|-102,00
|
|Yarım
|4.375
|4.495
|-43,00
|
|Çeyrek
|2.194
|2.254
|-25,00
|
|Gümüş.Ons
|24,84
|24,87
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|15,56
|15,58
|-0,01
|
|B. Petrol
|78,67
|78,67
|0,45
|