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***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu

23.08.2023 16:21
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu


***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )

Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu

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Yatırımcı Bilgi Formu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188647


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BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  -0,87% |  -67,69
Açılış :  7.820  
Önceki Kapanış :  7.771  
En Düşük
7.685 En Yüksek
7.832
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:15
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TETMT 1.422,40 18.148.402 % 10,00  
KENT 532,50 10.653.195 % 10,00  
BYDNR 27,94 2.235.926 % 10,00  
SAFKR 29,48 76.097.116 % 10,00  
EYGYO 30,80 112.912.181 % 10,00  
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17:15 Alış Satış %  
Dolar 27,1904 27,2402 % 0,20  
Euro 29,5593 29,5827 % 0,34  
Sterlin 34,3798 34,5523 % -0,34  
Frank 30,8371 31,0229 % 0,32  
Riyal 7,2323 7,2686 % 0,14  
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17:15 Alış Satış %  
Altın Ons 1.917 1.918 19,83  
Altın Gr. 1.677 1.677 19,07  
Cumhuriyet 11.501 11.675 84,00  
Tam 11.259 11.360 41,00  
Yarım 5.647 5.697 11,00  
Çeyrek 2.815 2.849 6,00  
Gümüş.Ons 24,18 24,21 0,79  
Gümüş Gr. 21,11 21,13 0,67  
B. Petrol 82,96 82,96 -1,07  
Seans Raporu 17:15
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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