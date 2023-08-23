***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
23.08.2023 16:23
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188649
BIST
'
17:157.704
En Düşük
|Değişim
|: -0,87%
|| -67,69
|Açılış
|: 7.820
|
|Önceki Kapanış
|: 7.771
|
7.685
En Yüksek
7.832
17:1527,2402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0550
|Açılış
|: 27,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2837
En Düşük
27,1377
17:1529,5827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0989
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,9182
En Düşük
29,4189
17:151.676,84
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 19,02
|Açılış
|: 1.676,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,82
|
1.679,04
En Düşük
1.655,72
BIST En Aktif Hisseler17:15
|TETMT
|1.422,40
|18.148.402
|% 10,00
|
|KENT
|532,50
|10.653.195
|% 10,00
|
|BYDNR
|27,94
|2.235.926
|% 10,00
|
|SAFKR
|29,48
|76.097.116
|% 10,00
|
|EYGYO
|30,80
|112.912.181
|% 10,00
|
|INGRM
|775,00
|112.858.409
|% -10,00
|
|MIPAZ
|34,98
|34.977.099
|% -9,98
|
|YGYO
|2,72
|130.407.191
|% -8,72
|
|ONCSM
|184,90
|120.505.957
|% -7,55
|
|BRLSM
|30,60
|722.633.969
|% -7,55
|
|THYAO
|243,30
|8.961.966.502
|% -4,55
|
|TUPRS
|131,70
|8.688.355.647
|% -5,25
|
|EREGL
|45,34
|7.875.767.333
|% 1,70
|
|ASTOR
|125,40
|7.184.131.273
|% -2,18
|
|TCELL
|58,95
|6.084.561.716
|% 0,34
|
|EKGYO
|9,14
|6.012.000.013
|% 2,70
|
|YKBNK
|15,61
|5.090.537.947
|% 0,97
|
|ISCTR
|17,01
|3.790.026.620
|% 4,29
|
|KATMR
|2,07
|455.617.735
|% 3,50
|
|SKBNK
|3,97
|832.959.170
|% 0,51
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1904
|27,2402
|% 0,20
|
|Euro
|29,5593
|29,5827
|% 0,34
|
|Sterlin
|34,3798
|34,5523
|% -0,34
|
|Frank
|30,8371
|31,0229
|% 0,32
|
|Riyal
|7,2323
|7,2686
|% 0,14
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|19,83
|
|Altın Gr.
|1.677
|1.677
|19,07
|
|Cumhuriyet
|11.501
|11.675
|84,00
|
|Tam
|11.259
|11.360
|41,00
|
|Yarım
|5.647
|5.697
|11,00
|
|Çeyrek
|2.815
|2.849
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,21
|0,79
|
|Gümüş Gr.
|21,11
|21,13
|0,67
|
|B. Petrol
|82,96
|82,96
|-1,07
|
Seans Raporu
17:15
daha fazla
-
17:30XU100
Endeks 7, 704 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 87 altında . İşlem hacmi 149, 385.00 milyon TL de
-
17:29MNDRS
Yüzde -5.18 oranında düşüşle 10.44 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 996, 225 adet işlem
-
17:28VKFYO
Yüzde -4.66 oranında düşüşle 27.84 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 512, 676 adet işlem
-
17:27EKIZ
Yüzde -6.75 oranında düşüşle 34.00 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 343 adet işlem
-
17:26GENIL
Yüzde -4.70 oranında düşüşle 67.90 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 311, 923 adet işlem