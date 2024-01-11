***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
11.01.2024 10:07
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238287
BIST
'
11:217.902
En Düşük
|Değişim
|: 0,35%
|| 27,90
|Açılış
|: 7.905
|
|Önceki Kapanış
|: 7.874
|
7.881
En Yüksek
7.950
11:2130,0112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0512
|Açılış
|: 29,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,0115
En Düşük
29,7955
11:2133,0869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1988
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,1078
En Düşük
32,7401
11:211.960,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 12,09
|Açılış
|: 1.960,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.948,45
|
1.964,06
En Düşük
1.939,48
BIST En Aktif Hisseler11:21
|DOGUB
|18,46
|121.271.794
|% 9,95
|
|IDEAS
|144,80
|55.246.254
|% 9,95
|
|KBORU
|60,95
|311.617.758
|% 9,92
|
|BEGYO
|4,83
|165.887.555
|% 8,54
|
|BRKSN
|28,86
|41.297.843
|% 8,33
|
|POLTK
|17.507,50
|86.997.845
|% -6,03
|
|AVGYO
|9,62
|19.494.663
|% -5,69
|
|BURVA
|84,00
|8.025.408
|% -4,00
|
|ETYAT
|9,54
|2.793.667
|% -3,83
|
|KSTUR
|1.705,00
|49.445
|% -3,13
|
|THYAO
|246,80
|2.887.785.823
|% -1,24
|
|EREGL
|44,06
|2.507.404.044
|% -2,18
|
|ISCTR
|25,40
|1.953.068.229
|% -1,17
|
|AKBNK
|40,84
|1.538.942.637
|% 0,25
|
|GARAN
|66,30
|1.518.791.468
|% 3,92
|
|ISCTR
|25,40
|1.953.068.229
|% -1,17
|
|YKBNK
|23,26
|1.412.816.775
|% -1,27
|
|EREGL
|44,06
|2.507.404.044
|% -2,18
|
|EKGYO
|8,20
|398.802.344
|% -0,61
|
|AKBNK
|40,84
|1.538.942.637
|% 0,25
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0055
|30,0112
|% 0,17
|
|Euro
|32,9913
|33,0869
|% 0,60
|
|Sterlin
|38,1827
|38,3742
|% 0,41
|
|Frank
|35,1484
|35,3602
|% 0,29
|
|Riyal
|7,9775
|8,0175
|% 0,18
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,02
|23,06
|% 0,66
|
|Platin
|927,32
|928,36
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.014,23
|1.018,59
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,27
|77,27
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,45
|2.033,78
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:21
daha fazla
-
11:36TMPOL
Yüzde 5.99 oranında artışla 77.90 lira fiyatla işlem gören hissede 249, 463 adet işlem
-
11:35KBORU
Yüzde 9.92 oranında artışla 60.95 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 215, 368 adet işlem
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11:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 29 kaybederek (% 0.00 ) 8, 565
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11:34XU100
Endeks 7, 897 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 28 üstünde . İşlem hacmi 30, 031.00 milyon TL de
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11:34ANGEN
Yüzde 4.08 oranında artışla 13.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 788, 740 adet işlem