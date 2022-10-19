***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim
19.10.2022 10:06
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasa Kurulu'nun 03.10.2022 tarihli ve E-12233903-305.01.01-26713 sayılı izin yazısı ile Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu kuruluşuna izin verilmiştir.
Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu İçtüzüğü ekte bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072801
BIST
11:023.852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 10,40
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.892
En Düşük
3.845
11:0218,5960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0115
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,7351
En Düşük
18,5629
11:0218,2811
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0477
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4509
En Düşük
18,2511
11:02982,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -4,78
|Açılış
|: 982,70
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
978,94
BIST En Aktif Hisseler11:01
|GESAN
|149,60
|273.995.157
|% 10,00
|
|PENTA
|585,60
|26.388.804
|% 9,99
|
|YAPRK
|46,34
|34.811.471
|% 9,86
|
|SMRTG
|125,30
|124.307.138
|% 9,82
|
|ATSYH
|128,10
|904.130
|% 9,49
|
|ODAS
|7,60
|1.349.757.227
|% -9,20
|
|MEGAP
|4,18
|11.904.895
|% -6,70
|
|MEGAP
|4,18
|11.904.895
|% -6,70
|
|AKFGY
|4,15
|123.230.323
|% -6,32
|
|KIMMR
|6,96
|2.158.546
|% -3,60
|
|THYAO
|97,35
|2.460.089.352
|% 0,10
|
|ODAS
|7,60
|1.349.757.227
|% -9,20
|
|ASELS
|33,68
|974.250.958
|% 0,60
|
|TUPRS
|358,70
|966.664.111
|% -0,03
|
|AKBNK
|14,99
|945.213.369
|% -0,66
|
|ODAS
|7,60
|1.349.757.227
|% -9,20
|
|EKGYO
|4,46
|657.919.992
|% 1,59
|
|YKBNK
|9,30
|915.802.509
|% -0,96
|
|AKBNK
|14,99
|945.213.369
|% -0,66
|
|KATMR
|1,97
|109.659.812
|% 7,65
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5876
|18,5920
|% 0,04
|
|Euro
|18,2708
|18,2812
|% -0,26
|
|Sterlin
|20,8953
|21,0001
|% -0,41
|
|Frank
|18,5502
|18,6619
|% -0,40
|
|Riyal
|4,9317
|4,9565
|% -0,06
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.644
|-8,23
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-5,42
|
|Cumhuriyet
|6.659
|6.760
|-21,00
|
|Tam
|6.652
|6.732
|-32,00
|
|Yarım
|3.241
|3.291
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.647
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,62
|18,65
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,15
|-0,07
|
|B. Petrol
|89,73
|89,73
|-0,30
|