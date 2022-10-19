***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYetki ve İzin Belgelerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasa Kurulu'nun 03.10.2022 tarihli ve E-12233903-305.01.01-26713 sayılı izin yazısı ile Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu kuruluşuna izin verilmiştir.Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu İçtüzüğü ekte bilgilerinize sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072801BIST