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***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim

19.10.2022 10:06
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim


***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim )

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Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim

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Açıklamalar

Sermaye Piyasa Kurulu'nun 03.10.2022 tarihli ve E-12233903-305.01.01-26713 sayılı izin yazısı ile Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu kuruluşuna izin verilmiştir.
Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu İçtüzüğü ekte bilgilerinize sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072801


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Cumhuriyet 6.659 6.760 -21,00  
Tam 6.652 6.732 -32,00  
Yarım 3.241 3.291 -18,00  
Çeyrek 1.623 1.647 -9,00  
Gümüş.Ons 18,62 18,65 -0,10  
Gümüş Gr. 11,13 11,15 -0,07  
B. Petrol 89,73 89,73 -0,30  
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