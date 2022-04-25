***UNS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
25.04.2022 12:34
***UNS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [UNS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
ABSAF.V
Sözleşme No
0A7EE8410008C9BC
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
25/04/2022
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023436
BIST
15:222.485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 12,83
|Açılış
|: 2.471
|
|Önceki Kapanış
|: 2.473
|
2.491
En Düşük
2.428
15:2214,7681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0254
|Açılış
|: 14,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,7767
En Düşük
14,7180
15:2215,8730
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0486
|Açılış
|: 15,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9641
En Düşük
15,8150
15:22900,33
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -15,34
|Açılış
|: 900,33
|
|Önceki Kapanış
|: 915,67
|
917,28
En Düşük
900,00
BIST En Aktif Hisseler15:20
|ACSEL
|39,20
|35.059.385
|% 9,99
|
|DAGHL
|28,20
|5.598.714
|% 9,98
|
|KSTUR
|262,40
|1.422.733
|% 9,97
|
|UFUK
|21,46
|802.025
|% 9,94
|
|ISKUR
|1.150.000,00
|1.150.000
|% 9,52
|
|KGYO
|5,13
|2.733.449
|% -10,00
|
|BALAT
|8,50
|216.080
|% -5,66
|
|MMCAS
|2,71
|506.002
|% -4,91
|
|SODSN
|25,20
|110.121
|% -4,55
|
|ARMDA
|99,65
|660.353
|% -4,37
|
|THYAO
|39,80
|3.431.069.396
|% 0,15
|
|GARAN
|14,98
|2.523.685.877
|% 5,57
|
|SISE
|17,96
|1.688.718.028
|% 0,73
|
|ASELS
|27,16
|1.330.833.824
|% 0,59
|
|AKBNK
|9,31
|1.279.230.795
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,78
|998.705.177
|% -0,97
|
|ODAS
|2,55
|664.366.791
|% 0,00
|
|TSKB
|2,01
|474.480.916
|% 2,55
|
|YKBNK
|5,18
|1.192.538.696
|% 1,57
|
|GARAN
|14,98
|2.523.685.877
|% 5,57
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7638
|14,7695
|% 0,18
|
|Euro
|15,8665
|15,8738
|% -0,30
|
|Sterlin
|18,7668
|18,8610
|% -0,55
|
|Frank
|15,3984
|15,4912
|% 0,38
|
|Riyal
|3,9251
|3,9448
|% 0,15
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.896
|-35,86
|
|Altın Gr.
|905
|905
|-10,96
|
|Cumhuriyet
|6.032
|6.125
|-67,00
|
|Tam
|6.000
|6.149
|-73,69
|
|Yarım
|2.900
|2.975
|-35,65
|
|Çeyrek
|1.455
|1.487
|-17,82
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,44
|-0,71
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|-0,27
|
|B. Petrol
|101
|101
|-4,81
|
Seans Raporu
15:20
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15:35NATEN
Yüzde 4.36 oranında artışla 68.15 lira fiyatla işlem gören hissede 935, 228 adet işlem
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15:34XU100
Endeks 2, 486 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 55 üstünde . İşlem hacmi 30, 233.00 milyon TL de
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15:34SMRTG
Yüzde 5.70 oranında artışla 18.91 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 762, 836 adet işlem
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15:32DAPGM
Yüzde 7.35 oranında artışla 28.06 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 594, 156 adet işlem
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15:31RALYH
Yüzde 4.83 oranında artışla 9.99 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 702, 277 adet işlem