***UNS* *IYM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
23.11.2023 09:11
***UNS******IYM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [IYM, UNS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcılığını İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (IYM) ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin (UNS) yaptığı, dayanakları ve kapalılık tarihleri piyasa yapıcısı tarafından KAP'ta duyurulan varantların işlem sıraları, varantların dayanaklarını oluşturan ülke piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olmasından dolayı geçici olarak işleme kapatılacaktır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219294 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219298
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219488
BIST
'
10:038.002
En Düşük
|Değişim
|: 0,18%
|| 14,52
|Açılış
|: 7.992
|
|Önceki Kapanış
|: 7.987
|
7.990
En Yüksek
8.004
10:0328,8670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0158
|Açılış
|: 28,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9200
|
28,8872
En Düşük
28,7707
10:0331,5778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1459
|Açılış
|: 31,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6000
|
31,5972
En Düşük
31,3413
10:031.851,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 5,52
|Açılış
|: 1.851,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,73
|
1.853,25
En Düşük
1.842,30
BIST En Aktif Hisseler10:01
|SMART
|30,88
|36.209.456
|% 9,97
|
|ZTM15
|91,48
|91
|% 1,85
|
|DGNMO
|11,90
|151.749
|% 1,19
|
|ZRE20
|105,95
|106
|% 1,15
|
|BMSTL
|24,96
|30.835.570
|% 0,73
|
|ZPLIB
|83,70
|46.705
|% -3,55
|
|CASA
|109,90
|15.653.847
|% -1,87
|
|ARCLK
|145,60
|2.624.529
|% -0,14
|
|YBTAS
|144.530,00
|6.786.570
|% 0,00
|
|KENT
|740,00
|7.652.345
|% 0,00
|
|ASELS
|46,20
|3.935.510.770
|% 0,00
|
|REEDR
|29,50
|2.651.327.032
|% 0,00
|
|MIATK
|44,00
|2.618.392.416
|% 0,00
|
|ISCTR
|21,20
|2.390.610.292
|% 0,00
|
|YKBNK
|17,17
|2.343.204.361
|% 0,00
|
|SKBNK
|7,29
|1.319.954.063
|% 0,00
|
|YKBNK
|17,17
|2.343.204.361
|% 0,00
|
|ISCTR
|21,20
|2.390.610.292
|% 0,00
|
|ODAS
|11,91
|1.281.312.484
|% 0,00
|
|REEDR
|29,50
|2.651.327.032
|% 0,00
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8559
|28,8644
|% 0,05
|
|Euro
|31,5426
|31,5729
|% 0,45
|
|Sterlin
|35,9917
|36,1722
|% 0,14
|
|Frank
|32,5546
|32,7507
|% 0,12
|
|Riyal
|7,6705
|7,7089
|% 0,02
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,63
|23,66
|% 0,66
|
|Platin
|927,72
|929,95
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.056,18
|1.064,39
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,98
|80,98
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.995,21
|1.995,54
|% 0,66
|