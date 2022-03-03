***UNS* *UNLUS* *HTTBT*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim









***UNS******UNLUS******HTTBT*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [HTTBT]İlgili Fonlar []TürkçeHalka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamalarKonu: Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. Halka Arzında En Az % 5 Pay Satın Alan Yatırımcı ListesiHitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. Paylarının 23-25 tarihleri arasında gerçekleştirilen halka arz işlemlerinde satışı gerçekleşen 35.192.308 TL nominal değerli payların % 5'inden fazlasını satın alan Yatırımcı bulunmamaktadır.Ünlü Menkul Değerler A.Ş.Bildirim İçeriğiSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerAdı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı- 0 % 0 - - -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006741BIST