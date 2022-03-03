***UNS* *UNLUS* *HTTBT*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
03.03.2022 10:03
***UNS******UNLUS******HTTBT*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [HTTBT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar
Konu: Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. Halka Arzında En Az % 5 Pay Satın Alan Yatırımcı Listesi
Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. Paylarının 23-25 tarihleri arasında gerçekleştirilen halka arz işlemlerinde satışı gerçekleşen 35.192.308 TL nominal değerli payların % 5'inden fazlasını satın alan Yatırımcı bulunmamaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
- 0 % 0 - - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006741
BIST
10:332.021
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 34,95
|Açılış
|: 2.009
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
2.025
En Düşük
2.009
10:3314,1285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0387
|Açılış
|: 14,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1412
En Düşük
13,9691
10:3315,7296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0204
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7828
En Düşük
15,5464
10:33875,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 3,69
|Açılış
|: 875,96
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
877,06
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler10:33
|PKENT
|364,70
|4.512.445
|% 7,26
|
|ISGYO
|7,13
|65.065.013
|% 7,22
|
|PRKAB
|46,58
|15.350.307
|% 7,08
|
|KLNMA
|13,88
|53.896
|% 6,85
|
|IHAAS
|11,34
|1.396.885
|% 5,98
|
|BASCM
|3,65
|135.247
|% -9,88
|
|KAPLM
|49,20
|315.421
|% -7,17
|
|MSGYO
|4,02
|5.182.344
|% -3,13
|
|DIRIT
|3,49
|15.045
|% -2,79
|
|SERVE
|17,91
|9.851
|% -2,66
|
|KRDMD
|13,29
|659.804.985
|% 3,34
|
|THYAO
|26,32
|541.583.984
|% 1,31
|
|EREGL
|35,74
|461.254.751
|% 3,65
|
|ASELS
|23,66
|289.639.830
|% 3,05
|
|SASA
|48,86
|221.278.708
|% 3,43
|
|KRDMD
|13,29
|659.804.985
|% 3,34
|
|YKBNK
|3,71
|116.132.351
|% 1,64
|
|THYAO
|26,32
|541.583.984
|% 1,31
|
|PETKM
|7,77
|109.297.044
|% 1,70
|
|GARAN
|11,71
|162.789.760
|% 0,77
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1220
|14,1285
|% 0,27
|
|Euro
|15,7103
|15,7296
|% 0,13
|
|Sterlin
|18,9014
|18,9962
|% 0,42
|
|Frank
|15,3139
|15,4061
|% 0,44
|
|Riyal
|3,7568
|3,7757
|% 0,34
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|3,39
|
|Altın Gr.
|874
|874
|2,10
|
|Cumhuriyet
|5.816
|5.904
|104,00
|
|Tam
|5.780
|5.926
|95,35
|
|Yarım
|2.794
|2.867
|46,13
|
|Çeyrek
|1.401
|1.433
|23,06
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,41
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,52
|0,07
|
|B. Petrol
|117
|117
|3,88
|