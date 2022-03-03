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***UNS* *UNLUS* *HTTBT*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

03.03.2022 10:03
***UNS* *UNLUS* *HTTBT*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inde


***UNS******UNLUS******HTTBT*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

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Açıklamalar

Konu: Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. Halka Arzında En Az % 5 Pay Satın Alan Yatırımcı Listesi
Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. Paylarının 23-25 tarihleri arasında gerçekleştirilen halka arz işlemlerinde satışı gerçekleşen 35.192.308 TL nominal değerli payların % 5'inden fazlasını satın alan Yatırımcı bulunmamaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
- 0 % 0 - - -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006741


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BIST En Aktif Hisseler10:33
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 364,70 4.512.445 % 7,26  
ISGYO 7,13 65.065.013 % 7,22  
PRKAB 46,58 15.350.307 % 7,08  
KLNMA 13,88 53.896 % 6,85  
IHAAS 11,34 1.396.885 % 5,98  
daha fazla
10:33 Alış Satış %  
Dolar 14,1220 14,1285 % 0,27  
Euro 15,7103 15,7296 % 0,13  
Sterlin 18,9014 18,9962 % 0,42  
Frank 15,3139 15,4061 % 0,44  
Riyal 3,7568 3,7757 % 0,34  
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10:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.928 1.929 3,39  
Altın Gr. 874 874 2,10  
Cumhuriyet 5.816 5.904 104,00  
Tam 5.780 5.926 95,35  
Yarım 2.794 2.867 46,13  
Çeyrek 1.401 1.433 23,06  
Gümüş.Ons 25,37 25,41 0,11  
Gümüş Gr. 11,51 11,52 0,07  
B. Petrol 117 117 3,88  
Seans Raporu 10:33
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