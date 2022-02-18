***UNS* *UNLUS* *HTTBT*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***UNS******UNLUS******HTTBT*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [HTTBT]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarHitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamesinin, Ek-3 SPK Bağımsız Denetim Raporu ve Ek-4 Bağımsız Denetci Raporu ekte yer almaktadır.Ünlü Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002977BIST