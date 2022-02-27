***UNS* *UNLUS* *HTTBT*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UNS******UNLUS******HTTBT*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [HTTBT]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKonu: Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. Halka Arzı SonuçlarıÜnlü Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum aracılığı ile Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. paylarının 23-25 Şubat tarihleri arasındaki talep toplama işlemi tamamlanmıştır. Halka Arz sonuçları ile idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgiye ulaşan kişilerin pay alımlarına ilişkin tablolar ekte yer almaktadır.Ünlü Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004940BIST