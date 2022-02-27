***UNS* *UNLUS* *HTTBT*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UNS******UNLUS******HTTBT*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [HTTBT]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKonu: Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. Halka Arzında En Az % 5 Pay Satın Alan Yatırımcı ListesiHitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. Paylarının 23-25 tarihleri arasında gerçekleştirilen halka arz işlemlerinde satışı gerçekleşen 35.192.308 TL nominal değerli payların % 5'inden fazlasını satın alan Yatırımcı bulunmamaktadır.Ünlü Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004941BIST