***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 10.171.820 463.819 -119.466 1.086.035 10.276.655 26.685.117 5.596.781 64.160.761 64.160.761Transferler18 5.596.781 -5.596.781Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)18 -135.087 541.313 7.180.281 7.586.507 7.586.507Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 10.171.820 328.732 421.847 1.086.035 10.276.655 32.281.898 7.180.281 71.747.268 71.747.268Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 10.171.820 328.732 421.847 1.086.035 10.276.655 32.281.898 7.180.281 71.747.268 71.747.268Transferler18 7.180.281 -7.180.281Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)18 204.927 737.954 203.631 -9.727.325 -8.580.813 -8.580.813Sermaye Arttırımı18 5.000.000 5.000.000 5.000.000Dönem Sonu Bakiyeler15.000.000 10.171.820 533.659 1.159.801 1.289.666 10.276.655 39.462.179 -9.727.325 68.166.455 68.166.455Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI37.357.076 -55.537.067Dönem Karı (Zararı)-9.727.325 7.180.281Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-9.727.325 7.180.281Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler28.008.415 -22.257.388Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12 3.592.849 1.334.177Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.146.851 9.784.019Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 1.260.417 9.595.318Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -179.651 188.701Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler8 66.085Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.066.141 -1.260.403Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler1.066.141 -1.260.403Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler24.145.658 -33.343.390Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler-453.929Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler138.000 -1.231.903Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler138.000 -1.231.903Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 -2.081.084 2.914.041İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler17.967.379 -38.668.984Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-171.452Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler395.156 -16.585.956İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)395.156 -16.585.956Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler19.146.300 -24.495.560İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)19.146.300 -24.495.560Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler388.900İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)388.900Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)-500Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-271.209 2.202.047İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-271.209 2.202.047İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.302.368 -6.963Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.241.009 -193.140Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-61.359 186.177Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları36.248.469 -53.746.091Alınan Faiz4.023.790 11.679.856Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -7.321.438 -4.320.589Vergi İadeleri (Ödemeleri)23 4.406.255 -9.150.243YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI2.289.545 -1.758.467Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.420.479 -1.077.887Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -952.765 -1.008.431Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -467.714 -69.456Alınan Temettüler22 205.610 453.929Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)3.504.414 -1.134.509FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-33.928.476 -9.358.986Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-23.267.853 -15.934.569Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri-23.267.853 -15.934.569Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9.257.213 15.876.271Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-9.257.213 15.876.271Ödenen Faiz-6.403.410 -9.300.688Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)18 5.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.718.145 -66.654.520Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-23.407.704 33.884.703NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-17.689.559 -32.769.817DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 37.378.103 70.147.920DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 19.688.544 37.378.103Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 276.668.751 276.166.514Finansal Yatırımlar9.047.962 16.214.010Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar9.047.962 16.214.010Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar5 9.047.962 16.214.010Ticari Alacaklar32.950.244 33.411.485İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 32.950.244 33.411.485Diğer Alacaklar26.846.737 46.198.647İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9,25 716.669 905.977İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 26.130.068 45.292.670Türev Araçlar3.209.997 553.011Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar26 3.209.997 553.011Peşin Ödenmiş Giderler2.256.902 1.185.977İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16 2.256.902 1.185.977Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar23 357.425 4.763.680Diğer Dönen Varlıklar252.803 82.719İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 252.803 82.719ARA TOPLAM351.590.821 378.576.043TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR351.590.821 378.576.043DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.517.254 2.651.763Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.517.254 2.651.763Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar5 1.517.254 2.651.763Maddi Duran Varlıklar3.856.735 2.503.363Tesis, Makine ve Cihazlar11 2.326.120 1.956.764Taşıtlar11 120.960 155.520Mobilya ve Demirbaşlar11 131.585 175.071Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar11 1.109.275Diğer Maddi Duran Varlıklar11 168.795 216.008Maddi Olmayan Duran Varlıklar839.193 855.613Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 839.193 855.613Ertelenmiş Vergi Varlığı23 3.073.641 840.158TOPLAM DURAN VARLIKLAR9.286.823 6.850.897TOPLAM VARLIKLAR360.877.644 385.426.940KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar14.657.824 39.404.674İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar14.657.824 39.404.674Banka Kredileri6 10.887.404 6.218.434Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 1.286.821İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları6 2.483.599 10.872.966Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar22.313.274Diğer Finansal Yükümlülükler6.619.058 15.876.271Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler7 6.619.058 15.876.271Ticari Borçlar256.769.557 238.748.551İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8,25 16.250.218 25.422.938İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 240.519.339 213.325.613Diğer Borçlar7.059.834 7.331.043İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9,25 565.468 58.291İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 6.494.366 7.272.752Türev Araçlar1.685.043Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar26 1.685.043Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)37.408 187.011İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)37.408 187.011Kısa Vadeli Karşılıklar4.963.130 10.978.261Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 3.747.251 9.582.731Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 1.215.879 1.395.530Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler238.244 150.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 238.244 150.000ARA TOPLAM292.030.098 312.675.811TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER292.030.098 312.675.811UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar158.930İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar158.930Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 158.930Uzun Vadeli Karşılıklar522.161 1.003.861Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 522.161 1.003.861TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER681.091 1.003.861TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER292.711.189 313.679.672ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar68.166.455 71.747.268Ödenmiş Sermaye18 15.000.000 10.000.000Sermaye Düzeltme Farkları18 10.171.820 10.171.820Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)533.659 328.732Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)533.659 328.732Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 533.659 328.732Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.449.467 1.507.882Yabancı Para Çevrim Farkları18 1.159.801 421.847Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.289.666 1.086.035Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)1.289.666 1.086.035Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10.276.655 10.276.655Yasal Yedekler18 10.276.655 10.276.655Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları39.462.179 32.281.898Net Dönem Karı veya Zararı-9.727.325 7.180.281TOPLAM ÖZKAYNAKLAR68.166.455 71.747.268TOPLAM KAYNAKLAR360.877.644 385.426.940Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı1.878.131.962 1.756.089.496Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri19 45.242.080 55.325.934Türev Finansal İşlemlerden Kazanç19 4.270.289 6.238.202Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler1.828.619.593 1.694.525.360Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-1.825.856.803 -1.692.409.030Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler19 -1.825.856.803 -1.692.409.030FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)52.275.159 63.680.466BRÜT KAR (ZARAR)52.275.159 63.680.466Genel Yönetim Giderleri20 -64.906.320 -63.568.248Pazarlama Giderleri20 -6.217.418 -3.995.417Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 719.761 152.890ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-18.128.818 -3.730.309FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-18.128.818 -3.730.309Finansman Gelirleri22 39.898.853 48.256.390Finansman Giderleri22 -33.578.444 -34.431.759SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-11.808.409 10.094.322Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.081.084 -2.914.041Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 0 -3.392.455Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 2.081.084 478.414SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-9.727.325 7.180.281DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)10 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)-9.727.325 7.180.281Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-9.727.325 7.180.281Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar204.927 -135.087Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)256.159 -168.859Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-51.232 33.772Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-51.232 33.772Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar941.585 541.313Yabancı Para Çevrim Farkları737.954 541.313Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)737.954 541.313Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)203.631Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)203.631DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.146.512 406.226TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-8.580.813 7.586.507Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-8.580.813 7.586.507http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826403BIST