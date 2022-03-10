***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÜnlü Menkul Değerler A.Ş.'nin ("Şirket"), sermaye piyasası hizmetlerinin bireysel müşterilerine sunulmasında kullanılmak üzere geliştirme çalışmalarına devam ettiği yeni nesil mobil uygulamalarında kullanmayı planladığı "Piapiri" ve "Piapiri ÜNLÜ&Co" markalarının kullanımına ilişkin izin almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") yaptığı başvuru kapsamında SPK tarafından 8 Mart 2022 tarihinde "Piapiri" ve "Piapiri ÜNLÜ&Co" markalarının Şirket tarafından kullanımına izin verilmiştir.Şirket ilgili markaların tesciline ilişkin Türk Patent ve Marka Kurumu'na gerekli başvuruları gerçekleştirmiştir. Başvuru konusu markalar, Resmi Markalar Bülteni'nde iki ay süreyle üçüncü kişilerin itirazına açılacak olup itiraz gelmemesi durumunda bu markalar, Şirketimiz adına tescil edilecektir.Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.Ünlü Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009006BIST