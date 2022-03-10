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***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.03.2022 13:46
***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin ("Şirket"), sermaye piyasası hizmetlerinin bireysel müşterilerine sunulmasında kullanılmak üzere geliştirme çalışmalarına devam ettiği yeni nesil mobil uygulamalarında kullanmayı planladığı "Piapiri" ve "Piapiri ÜNLÜ&Co" markalarının kullanımına ilişkin izin almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") yaptığı başvuru kapsamında SPK tarafından 8 Mart 2022 tarihinde "Piapiri" ve "Piapiri ÜNLÜ&Co" markalarının Şirket tarafından kullanımına izin verilmiştir.
Şirket ilgili markaların tesciline ilişkin Türk Patent ve Marka Kurumu'na gerekli başvuruları gerçekleştirmiştir. Başvuru konusu markalar, Resmi Markalar Bülteni'nde iki ay süreyle üçüncü kişilerin itirazına açılacak olup itiraz gelmemesi durumunda bu markalar, Şirketimiz adına tescil edilecektir.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009006


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OTTO 34,98 759.311 % 10,00  
UZERB 42,90 321.829 % 10,00  
GZNMI 18,63 2.641.045 % 9,98  
GRSEL 9,97 1.129.790 % 9,92  
FORMT 1,00 17.818.430 % 9,89  
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Sterlin 19,3636 19,4607 % 0,64  
Frank 15,8593 15,9549 % 0,75  
Riyal 3,9247 3,9444 % 0,89  
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13:40 Alış Satış %  
Altın Ons 1.993 1.993 1,92  
Altın Gr. 946 946 7,15  
Cumhuriyet 6.271 6.366 71,00  
Tam 6.241 6.400 88,84  
Yarım 3.017 3.096 42,97  
Çeyrek 1.513 1.548 21,48  
Gümüş.Ons 25,77 25,80 0,04  
Gümüş Gr. 12,20 12,22 0,10  
B. Petrol 117 117 6,13  
Seans Raporu 13:40
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