***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.03.2022 13:46
***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin ("Şirket"), sermaye piyasası hizmetlerinin bireysel müşterilerine sunulmasında kullanılmak üzere geliştirme çalışmalarına devam ettiği yeni nesil mobil uygulamalarında kullanmayı planladığı "Piapiri" ve "Piapiri ÜNLÜ&Co" markalarının kullanımına ilişkin izin almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") yaptığı başvuru kapsamında SPK tarafından 8 Mart 2022 tarihinde "Piapiri" ve "Piapiri ÜNLÜ&Co" markalarının Şirket tarafından kullanımına izin verilmiştir.
Şirket ilgili markaların tesciline ilişkin Türk Patent ve Marka Kurumu'na gerekli başvuruları gerçekleştirmiştir. Başvuru konusu markalar, Resmi Markalar Bülteni'nde iki ay süreyle üçüncü kişilerin itirazına açılacak olup itiraz gelmemesi durumunda bu markalar, Şirketimiz adına tescil edilecektir.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009006
BIST
13:422.045
En Yüksek
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949,19
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927,83
BIST En Aktif Hisseler13:40
|OTTO
|34,98
|759.311
|% 10,00
|
|UZERB
|42,90
|321.829
|% 10,00
|
|GZNMI
|18,63
|2.641.045
|% 9,98
|
|GRSEL
|9,97
|1.129.790
|% 9,92
|
|FORMT
|1,00
|17.818.430
|% 9,89
|
|NTHOL
|9,08
|53.125.803
|% -6,30
|
|SKTAS
|3,09
|13.688.293
|% -6,08
|
|ISGYO
|7,75
|234.126.323
|% -5,26
|
|EDIP
|3,30
|3.508.759
|% -3,79
|
|VERUS
|52,95
|16.213.532
|% -3,20
|
|KRDMD
|14,96
|2.901.880.317
|% 4,40
|
|THYAO
|26,20
|2.292.408.389
|% 0,23
|
|SASA
|55,45
|1.581.405.249
|% -0,63
|
|EREGL
|34,34
|1.141.670.175
|% 1,42
|
|TUPRS
|203,30
|1.133.442.938
|% 3,72
|
|KRDMD
|14,96
|2.901.880.317
|% 4,40
|
|EKGYO
|2,17
|316.961.967
|% -0,46
|
|ODAS
|1,47
|161.887.382
|% -1,34
|
|DOHOL
|3,13
|295.169.475
|% -0,63
|
|YKBNK
|3,72
|347.435.335
|% -0,53
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8033
|14,8066
|% 1,08
|
|Euro
|16,4065
|16,5109
|% 1,58
|
|Sterlin
|19,3636
|19,4607
|% 0,64
|
|Frank
|15,8593
|15,9549
|% 0,75
|
|Riyal
|3,9247
|3,9444
|% 0,89
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.993
|1.993
|1,92
|
|Altın Gr.
|946
|946
|7,15
|
|Cumhuriyet
|6.271
|6.366
|71,00
|
|Tam
|6.241
|6.400
|88,84
|
|Yarım
|3.017
|3.096
|42,97
|
|Çeyrek
|1.513
|1.548
|21,48
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|Gümüş.Ons
|25,77
|25,80
|0,04
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|Gümüş Gr.
|12,20
|12,22
|0,10
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|B. Petrol
|117
|117
|6,13
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