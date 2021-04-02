***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDUUM62118 ISIN kodlu Tahvil İhracı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.12.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 23.800.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 02.06.2021Vade (Gün Sayısı) 61Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,60Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,64Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDUUM62118Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 01.04.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 02.04.2021Vade Başlangıç Tarihi 02.04.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 23.800.000İhraç Fiyatı 0,96516Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 02.06.2021Kayıt Tarihi 01.06.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.06.2021Döviz Cinsi TRYİhraca İlişkin Diğer GelişmelerÜnlü Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 23.800.000 TL nominal değerli, 61 gün vadeli tahvil ihracı tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922978BIST