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***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

02.04.2021 18:35



***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDUUM62118 ISIN kodlu Tahvil İhracı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.12.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 23.800.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 61
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,60
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,64
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDUUM62118
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 01.04.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.04.2021
Vade Başlangıç Tarihi 02.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 23.800.000
İhraç Fiyatı 0,96516
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 02.06.2021
Kayıt Tarihi 01.06.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.06.2021
Döviz Cinsi TRY

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 23.800.000 TL nominal değerli, 61 gün vadeli tahvil ihracı tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922978


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COSMO 12,32 416.078 % 10,00  
JANTS 827,00 276.938.235 % 9,99  
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Riyal 2,1700 2,1809 % 0,69  
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Altın Ons 1.735 1.735 5,92  
Altın Gr. 455 455 4,50  
Cumhuriyet 2.983 3.028 -1,00  
Tam 2.970 3.047 2,71  
Yarım 1.436 1.474 1,32  
Çeyrek 720 737 0,66  
Gümüş.Ons 24,93 24,96 0,00  
Gümüş Gr. 6,54 6,55 0,04  
B. Petrol 64,67 64,67 0,04  
Seans Raporu 18:05
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