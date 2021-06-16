***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.06.2021 15:36
***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MAHMUT LEVENT ÜNLÜ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
CAN ÜNALAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
GAMZE AKGÜNEY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli
16:001.438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -4,59
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.445
En Düşük
1.434
16:008,5476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0098
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5790
En Düşük
8,4981
16:0010,3631
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0192
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4101
En Düşük
10,3075
16:00510,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,01
|Açılış
|: 510,46
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
508,00
BIST En Aktif Hisseler16:00
|ISKUR
|320.100,00
|320.100
|% 10,00
|
|UZERB
|45,98
|959.924
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,69
|9.313.142
|% 8,77
|
|UMPAS
|1,30
|79.831
|% 8,33
|
|OYYAT
|25,32
|100.390.814
|% 8,11
|
|BAGFS
|19,17
|302.081
|% -10,00
|
|BERA
|20,90
|28.283.615
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|307.022
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|1.139.260
|% -9,94
|
|UTPYA
|23,40
|2.711.405
|% -9,93
|
|THYAO
|14,54
|1.001.141.173
|% 0,35
|
|BOBET
|5,57
|780.465.630
|% -7,63
|
|GARAN
|8,38
|732.572.982
|% -0,48
|
|KOZAL
|125,10
|525.197.771
|% 0,56
|
|EKGYO
|2,22
|401.807.288
|% 1,37
|
|EKGYO
|2,22
|401.807.288
|% 1,37
|
|BOBET
|5,57
|780.465.630
|% -7,63
|
|YESIL
|2,33
|297.173.773
|% -9,34
|
|GARAN
|8,38
|732.572.982
|% -0,48
|
|HALKB
|5,18
|368.069.858
|% -3,36
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5456
|8,5476
|% -0,11
|
|Euro
|10,3569
|10,3631
|% -0,18
|
|Sterlin
|12,0207
|12,0810
|% 0,03
|
|Frank
|9,4606
|9,5176
|% -0,28
|
|Riyal
|2,2714
|2,2828
|% -0,16
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-1,63
|
|Altın Gr.
|510
|510
|-1,01
|
|Cumhuriyet
|3.377
|3.428
|-17,00
|
|Tam
|3.363
|3.448
|-11,60
|
|Yarım
|1.626
|1.668
|-5,62
|
|Çeyrek
|815
|834
|-2,81
|
|Gümüş.Ons
|27,75
|27,78
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|0,03
|
|B. Petrol
|74,40
|74,40
|0,41
|