***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.09.2022 18:16
***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 35.000.000
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 35.000.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 35000000 TRY 100
TOPLAM 35000000 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
MAHMUT LEVENT ÜNLÜ YÖNETİM KURULU BAŞKANI
CAN ÜNALAN YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
ZAFER ONAT YÖNETİM KURULU ÜYESİ
GAMZE AKGÜNEY YÖNETİM KURULU ÜYESİ, GENEL MÜDÜR
İBRAHİM ROMANO GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (YÖNETİCİ DİREKTÖR)
SİMGE ÜNDÜZ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (YÖNETİCİ DİREKTÖR)
TUNÇ YILDIRIM GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (YÖNETİCİ DİREKTÖR)
ARLET ONAY DİREKTÖR
CANSU ÖKTEN DİREKTÖR
İLKER ÖZTEN DİREKTÖR
HANİFE RUHAN ERTUĞ DİREKTÖR
ENİS ERGÜN ÖZCAN DİREKTÖR
UĞUR KAYAR DİREKTÖR, İZMİR ŞUBE MÜDÜRÜ
UĞUR MELİH AKÇIN DİREKTÖR
AYLİN ALGAN DİREKTÖR, BAĞDAT CAD. ŞUBE MÜDÜRÜ
ANT İPEK DİREKTÖR
EROL DANIŞ DİREKTÖR
ERTUĞRUL ÇAĞAN DİREKTÖR
MÜJDAT CUMHUR AY ANKARA ŞUBE MÜDÜRÜ
MELİS BELÜR DİREKTÖR
METE İLGEN KIDEMLİ MÜDÜR
İLHAN BAĞIRGAN KIDEMLİ MÜDÜR
ÇAĞRI EFTUN AKÇA KIDEMLİ MÜDÜR
SİBEL DEMİRTAŞ KIDEMLİ MÜDÜR
ENİS ERGÜN ÖZCAN DİREKTÖR
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Unlu Securities Inc. Aracılık Hizmetleri 2090000 2090000 USD 100 Bağlı Ortaklık
Unlu Securities UK Limited Aracılık Hizmetleri 1480000 1480000 GBP 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062075
BIST