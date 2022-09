***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriKayıtlı Sermaye Tavanı 35.000.000Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 35.000.000Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 35000000 TRY 100TOPLAM 35000000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviMAHMUT LEVENT ÜNLÜ YÖNETİM KURULU BAŞKANICAN ÜNALAN YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİZAFER ONAT YÖNETİM KURULU ÜYESİGAMZE AKGÜNEY YÖNETİM KURULU ÜYESİ, GENEL MÜDÜRİBRAHİM ROMANO GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (YÖNETİCİ DİREKTÖR)SİMGE ÜNDÜZ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (YÖNETİCİ DİREKTÖR)TUNÇ YILDIRIM GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (YÖNETİCİ DİREKTÖR)ARLET ONAY DİREKTÖRCANSU ÖKTEN DİREKTÖRİLKER ÖZTEN DİREKTÖRHANİFE RUHAN ERTUĞ DİREKTÖRENİS ERGÜN ÖZCAN DİREKTÖRUĞUR KAYAR DİREKTÖR, İZMİR ŞUBE MÜDÜRÜUĞUR MELİH AKÇIN DİREKTÖRAYLİN ALGAN DİREKTÖR, BAĞDAT CAD. ŞUBE MÜDÜRÜANT İPEK DİREKTÖREROL DANIŞ DİREKTÖRERTUĞRUL ÇAĞAN DİREKTÖRMÜJDAT CUMHUR AY ANKARA ŞUBE MÜDÜRÜMELİS BELÜR DİREKTÖRMETE İLGEN KIDEMLİ MÜDÜRİLHAN BAĞIRGAN KIDEMLİ MÜDÜRÇAĞRI EFTUN AKÇA KIDEMLİ MÜDÜRSİBEL DEMİRTAŞ KIDEMLİ MÜDÜRENİS ERGÜN ÖZCAN DİREKTÖRBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiUnlu Securities Inc. Aracılık Hizmetleri 2090000 2090000 USD 100 Bağlı OrtaklıkUnlu Securities UK Limited Aracılık Hizmetleri 1480000 1480000 GBP 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062075BIST