***UNYEC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.02.2020 14:55
***UNYEC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [UNYEC]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UNYEC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820820
BIST
15:56116.736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 1.094,30
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
117.415
En Düşük
114.453
15:566,1237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0226
|Açılış
|: 6,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1263
En Düşük
6,0869
15:566,6174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0313
|Açılış
|: 6,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6211
En Düşük
6,5655
15:56322,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 4,49
|Açılış
|: 322,20
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
322,24
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|DGGYO
|6,58
|35.086.755
|% 15,64
|
|HUBVC
|31,62
|72.221.470
|% 11,97
|
|RYSAS
|8,90
|3.339.892
|% 11,67
|
|GYHOL
|26,16
|387.543
|% 10,94
|
|KOZAA
|12,44
|547.377.324
|% 10,68
|
|MIPAZ
|3,08
|153.462.362
|% -13,48
|
|EMNIS
|1,97
|50.803
|% -8,80
|
|HATEK
|8,64
|12.316.485
|% -6,80
|
|RALYH
|7,50
|8.275
|% -6,25
|
|GSRAY
|2,95
|61.743.102
|% -5,45
|
|THYAO
|14,44
|1.468.422.848
|% 0,49
|
|ASELS
|28,78
|979.800.017
|% 1,48
|
|IPEKE
|9,81
|564.376.116
|% 6,51
|
|KOZAA
|12,44
|547.377.324
|% 10,68
|
|HALKB
|6,84
|432.421.922
|% 0,29
|
|EKGYO
|1,54
|313.414.598
|% 0,65
|
|ODAS
|2,11
|376.031.100
|% 2,93
|
|KRDMD
|2,76
|403.852.314
|% 1,85
|
|CEMAS
|1,26
|167.339.723
|% 2,44
|
|IHLGM
|1,21
|156.778.110
|% 2,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8901
|7,9297
|% 0,69
|
|Frank
|6,2051
|6,2425
|% 0,48
|
|Riyal
|1,6272
|1,6353
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.638
|1.638
|18,06
|
|Altın Gr.
|322
|322
|4,07
|
|Cumhuriyet
|2.131
|2.163
|33,00
|
|Tam
|2.122
|2.175
|35,29
|
|Yarım
|1.026
|1.052
|17,07
|
|Çeyrek
|515
|526
|8,54
|
|Gümüş.Ons
|18,53
|18,57
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,65
|0,04
|
|B. Petrol
|58,17
|58,17
|-1,14
|
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