***UNYEC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.03.2020 15:25
***UNYEC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [UNYEC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UNYEC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823295
BIST
16:47107.329
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 1.335,42
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
106.425
16:476,2254
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0057
|Açılış
|: 6,2260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
16:476,9253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0432
|Açılış
|: 6,9220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9503
En Düşük
6,8533
16:47319,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 2,90
|Açılış
|: 319,26
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|KARSN
|1,97
|454.996.482
|% 17,96
|
|ULUUN
|3,94
|2.850.006
|% 15,20
|
|OYAYO
|4,46
|19.504.035
|% 14,95
|
|GYHOL
|22,90
|7.692.908
|% 14,56
|
|VKFYO
|2,36
|9.236.851
|% 14,56
|
|YONGA
|8,64
|116.079
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,03
|24.677
|% -5,20
|
|BAGFS
|14,03
|15.296.997
|% -3,24
|
|ECZYT
|11,67
|9.170.556
|% -2,75
|
|VERUS
|19,33
|5.104.388
|% -2,37
|
|THYAO
|11,89
|1.027.454.816
|% 1,19
|
|ASELS
|28,20
|529.335.148
|% 2,55
|
|KARSN
|1,97
|454.996.482
|% 17,96
|
|GARAN
|9,62
|418.562.055
|% 1,26
|
|YKBNK
|2,40
|336.619.726
|% 4,80
|
|KARSN
|1,97
|454.996.482
|% 17,96
|
|YKBNK
|2,40
|336.619.726
|% 4,80
|
|ODAS
|2,05
|227.722.515
|% 4,59
|
|ADESE
|1,50
|147.110.027
|% 8,70
|
|EKGYO
|1,42
|140.424.731
|% 2,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9368
|7,9766
|% -0,37
|
|Frank
|6,4938
|6,5329
|% 0,95
|
|Riyal
|1,6549
|1,6632
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.592
|1.593
|13,80
|
|Altın Gr.
|319
|319
|2,85
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|14,00
|
|Tam
|2.106
|2.159
|-0,92
|
|Yarım
|1.018
|1.044
|-0,45
|
|Çeyrek
|511
|522
|-0,22
|
|Gümüş.Ons
|16,67
|16,71
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,02
|
|B. Petrol
|50,38
|50,38
|0,71
|