***UNYEC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.03.2020 11:48
***UNYEC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UNYEC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830655
BIST
14:4684.668
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -908,92
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.879
En Düşük
84.602
14:466,5425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0629
|Açılış
|: 6,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5461
En Düşük
6,4647
14:467,0406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0337
|Açılış
|: 7,0420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,1299
En Düşük
7,0268
14:46311,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 1,56
|Açılış
|: 311,31
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|35,20
|447.670
|% 10,00
|
|GLRYH
|1,66
|1.632.211
|% 9,93
|
|GEDIK
|12,73
|3.319.524
|% 9,93
|
|RTALB
|3,99
|1.180.505
|% 9,92
|
|QNBFL
|119,70
|1.626.803
|% 9,92
|
|MAALT
|46,14
|5.654.250
|% -9,97
|
|LKMNH
|4,25
|792.107
|% -9,96
|
|DOKTA
|13,23
|5.472.581
|% -9,94
|
|DERIM
|2,90
|3.253.975
|% -9,94
|
|KLMSN
|11,07
|18.364.042
|% -9,93
|
|ASELS
|21,16
|481.520.668
|% -2,67
|
|GARAN
|7,79
|471.292.721
|% -2,62
|
|THYAO
|7,90
|439.655.444
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,93
|202.482.264
|% -2,53
|
|ISCTR
|4,88
|129.392.964
|% -2,40
|
|YKBNK
|1,93
|202.482.264
|% -2,53
|
|ODAS
|1,17
|87.985.707
|% -2,50
|
|IHLGM
|0,75
|48.477.312
|% -2,60
|
|GARAN
|7,79
|471.292.721
|% -2,62
|
|THYAO
|7,90
|439.655.444
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5335
|7,5713
|% 0,26
|
|Frank
|6,6417
|6,6817
|% -0,37
|
|Riyal
|1,7368
|1,7455
|% 0,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.475
|-11,44
|
|Altın Gr.
|311
|311
|1,55
|
|Cumhuriyet
|2.075
|2.107
|-10,00
|
|Tam
|2.068
|2.121
|-10,04
|
|Yarım
|1.000
|1.026
|-4,86
|
|Çeyrek
|501
|513
|-2,43
|
|Gümüş.Ons
|11,98
|12,03
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|2,52
|2,53
|0,03
|
|B. Petrol
|26,08
|26,08
|1,20
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