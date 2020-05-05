***UNYEC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.05.2020 10:09
***UNYEC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [UNYEC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UNYEC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842481
BIST
11:3699.197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 354,88
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
99.083
11:367,0597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0151
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0625
En Düşük
7,0234
11:367,6673
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0194
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6553
11:36385,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,09
|Açılış
|: 385,48
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|2.875.179
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.305.479
|% 10,00
|
|CASA
|17,74
|190.918
|% 9,98
|
|GLRYH
|12,58
|1.889.365
|% 9,97
|
|EKIZ
|11,80
|353.740
|% 9,97
|
|TKURU
|10,94
|79.096
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|47.053
|% -9,94
|
|HALKS
|3,69
|200.352
|% -9,78
|
|RODRG
|2,02
|693.151
|% -9,01
|
|MMCAS
|1,25
|62.543
|% -8,76
|
|PETUN
|23,40
|296.514.612
|% -5,72
|
|GARAN
|8,26
|248.570.257
|% 1,10
|
|KRDMD
|2,26
|244.947.202
|% 4,63
|
|AFYON
|2,76
|217.070.667
|% -6,12
|
|PGSUS
|53,40
|209.793.293
|% -3,78
|
|KRDMD
|2,26
|244.947.202
|% 4,63
|
|GSRAY
|2,68
|204.224.443
|% -3,60
|
|AFYON
|2,76
|217.070.667
|% -6,12
|
|DOHOL
|1,89
|103.846.161
|% 2,72
|
|GUSGR
|2,95
|117.872.082
|% 2,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7547
|8,7986
|% 0,19
|
|Frank
|7,2654
|7,3091
|% -0,01
|
|Riyal
|1,8724
|1,8818
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.701
|-1,68
|
|Altın Gr.
|386
|387
|1,18
|
|Cumhuriyet
|2.477
|2.530
|4,30
|
|Tam
|2.554
|2.591
|4,40
|
|Yarım
|1.238
|1.267
|2,20
|
|Çeyrek
|621
|634
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|14,83
|14,86
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,03
|
|B. Petrol
|28,77
|28,77
|1,57
|
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