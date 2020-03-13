GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***UNYEC*** ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

13.03.2020 18:15
GÜNCEL HABERLER



***UNYEC*** ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Touche Tohmatsu Limited)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimizin 13.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesinin tavsiyesi dikkate alınarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2020 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin, finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Touche Tohmatsu Limited)  firmasının Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine ve bu hususun 18.03.2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.   





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828921


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0595.605
Değişim :  2,10% |  1.965,72
Açılış :  93.658  
Önceki Kapanış :  93.640  
En Yüksek
98.856 En Düşük
91.644
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CELHA 5,72 822.878 % 10,00  
VESTL 9,90 41.754.536 % 10,00  
YGYO 0,44 16.037.094 % 10,00  
GUSGR 1,87 62.441.876 % 10,00  
ISBTR 31.322,30 1.986.915 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8676 7,9071 % -0,55  
Frank 6,6160 6,6559 % -0,70  
Riyal 1,6771 1,6855 % -0,01  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.568 1.569 -8,34  
Altın Gr. 318 318 -2,27  
Cumhuriyet 2.130 2.162 10,00  
Tam 2.105 2.159 -8,76  
Yarım 1.018 1.044 -4,24  
Çeyrek 510 522 -2,12  
Gümüş.Ons 15,19 15,22 -0,62  
Gümüş Gr. 3,09 3,09 -0,12  
B. Petrol 34,05 34,05 0,83  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru