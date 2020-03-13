***UNYEC*** ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
13.03.2020 18:15
***UNYEC*** ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Touche Tohmatsu Limited)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 13.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesinin tavsiyesi dikkate alınarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2020 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin, finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Touche Tohmatsu Limited) firmasının Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine ve bu hususun 18.03.2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828921
BIST
18:0595.605
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 1.965,72
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
18:056,3228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0055
|Açılış
|: 6,2990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3228
En Düşük
6,2512
18:057,0173
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0556
|Açılış
|: 6,9920
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
18:05316,97
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -3,39
|Açılış
|: 316,97
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|5,72
|822.878
|% 10,00
|
|VESTL
|9,90
|41.754.536
|% 10,00
|
|YGYO
|0,44
|16.037.094
|% 10,00
|
|GUSGR
|1,87
|62.441.876
|% 10,00
|
|ISBTR
|31.322,30
|1.986.915
|% 10,00
|
|AKGRT
|5,16
|9.868.800
|% -13,71
|
|ECZYT
|9,81
|70.242.373
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|284.659
|% -10,00
|
|ECILC
|4,06
|293.964.758
|% -9,98
|
|DEVA
|9,57
|118.886.754
|% -9,97
|
|ASELS
|25,46
|1.331.259.422
|% 4,52
|
|THYAO
|9,14
|1.207.869.154
|% 7,78
|
|GARAN
|9,01
|724.084.615
|% 3,09
|
|KRDMD
|2,06
|421.380.637
|% 3,00
|
|EREGL
|8,04
|408.603.902
|% -1,35
|
|ODAS
|1,38
|345.214.924
|% 4,55
|
|KRDMD
|2,06
|421.380.637
|% 3,00
|
|IHLGM
|0,95
|186.376.180
|% 5,56
|
|YKBNK
|2,21
|368.354.634
|% 3,76
|
|EKGYO
|1,20
|177.507.234
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8676
|7,9071
|% -0,55
|
|Frank
|6,6160
|6,6559
|% -0,70
|
|Riyal
|1,6771
|1,6855
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.568
|1.569
|-8,34
|
|Altın Gr.
|318
|318
|-2,27
|
|Cumhuriyet
|2.130
|2.162
|10,00
|
|Tam
|2.105
|2.159
|-8,76
|
|Yarım
|1.018
|1.044
|-4,24
|
|Çeyrek
|510
|522
|-2,12
|
|Gümüş.Ons
|15,19
|15,22
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|3,09
|3,09
|-0,12
|
|B. Petrol
|34,05
|34,05
|0,83
|
Seans Raporu
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17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KORDS, YONGA, EGCYH, EKIZ, MEMSA, EGCYO, KSTUR, UFUK, SERVE, UMPAS