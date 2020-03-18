***UNYEC*** ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
18.03.2020 17:58
***UNYEC*** ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Touche Tohmatsu Limited)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
18.03.2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 18.03.2020 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2020 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için, Denetim Komitesinin uygun görüşü doğrultusunda DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Deloitte Touche Tohmatsu Limited) bağımsız denetçi olarak seçimi onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830473
BIST
17:4986.325
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -452,73
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
17:496,4778
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,0792
|Açılış
|: 6,4610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4784
En Düşük
6,3873
17:497,0393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0028
|Açılış
|: 7,0420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1261
En Düşük
7,0187
17:49313,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,70
|Açılış
|: 313,83
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,24
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,63
|1.674.116
|% 10,00
|
|ADANA
|6,82
|11.355.931
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|1.387.167
|% 10,00
|
|AYCES
|5,86
|586.804
|% 9,94
|
|ADNAC
|1,88
|2.250.516
|% 9,94
|
|TSPOR
|2,43
|252.046.936
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|25.134
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|11.778
|% -10,00
|
|ISBIR
|344,50
|41.340
|% -9,98
|
|KLMSN
|12,29
|9.498.439
|% -9,96
|
|THYAO
|8,06
|1.010.369.270
|% 1,00
|
|ASELS
|22,12
|750.142.893
|% 0,64
|
|GARAN
|8,21
|647.713.781
|% -2,15
|
|ISCTR
|5,03
|368.088.909
|% -3,08
|
|YKBNK
|2,01
|287.724.182
|% -1,95
|
|YKBNK
|2,01
|287.724.182
|% -1,95
|
|THYAO
|8,06
|1.010.369.270
|% 1,00
|
|ODAS
|1,22
|141.083.115
|% 3,39
|
|TSPOR
|2,43
|252.046.936
|% -10,00
|
|IHLGM
|0,78
|65.502.094
|% -2,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6177
|7,6559
|% -0,91
|
|Frank
|6,6628
|6,7029
|% 0,50
|
|Riyal
|1,7194
|1,7280
|% 1,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.498
|1.498
|-30,77
|
|Altın Gr.
|314
|314
|-0,70
|
|Cumhuriyet
|2.086
|2.117
|0,00
|
|Tam
|2.078
|2.131
|2,96
|
|Yarım
|1.004
|1.031
|1,43
|
|Çeyrek
|504
|515
|0,72
|
|Gümüş.Ons
|12,08
|12,12
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|2,55
|2,56
|-0,04
|
|B. Petrol
|26,54
|26,54
|-2,19
|
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