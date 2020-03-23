***UNYEC*** ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
23.03.2020 16:04
***UNYEC*** ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.03.2020 , 18.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Touche Tohmatsu Limited)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
18.03.2020
Tescil Tarihi
19.03.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
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Açıklamalar
Şirketimizin 18.03.2020 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2020 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için, Denetim Komitesinin uygun görüşü doğrultusunda DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Deloitte Touche Tohmatsu Limited) bağımsız denetçi olarak seçimi onaylanmış olup, 19.03.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831455
BIST
17:2385.204
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
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|: 83.044
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86.587
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82.528
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En Düşük
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|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 322,35
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|Önceki Kapanış
|: 315,83
|
323,44
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|DESA
|2,42
|1.493.470
|% 10,00
|
|SELEC
|6,93
|17.515.960
|% 10,00
|
|UZERB
|1,76
|36.626
|% 10,00
|
|TATGD
|5,30
|26.413.539
|% 9,96
|
|MPARK
|12,25
|10.610.342
|% 9,96
|
|KPHOL
|2,25
|14.499
|% -10,00
|
|YONGA
|8,10
|18.975
|% -10,00
|
|ISBIR
|371,30
|91.354
|% -9,99
|
|MERIT
|11,29
|3.526
|% -9,97
|
|SNGYO
|0,82
|590.753
|% -9,89
|
|THYAO
|7,85
|443.613.661
|% -1,63
|
|YKBNK
|1,80
|326.277.875
|% -4,26
|
|PGSUS
|24,38
|250.589.211
|% -6,80
|
|BIMAS
|52,55
|235.731.230
|% 5,48
|
|TTKOM
|6,16
|170.661.147
|% 1,48
|
|YKBNK
|1,80
|326.277.875
|% -4,26
|
|IHLGM
|0,70
|70.252.779
|% -6,67
|
|ODAS
|1,18
|99.579.176
|% -3,28
|
|EKGYO
|1,08
|80.991.268
|% -2,70
|
|TSPOR
|1,82
|135.461.522
|% -8,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6418
|7,6802
|% 0,47
|
|Frank
|6,6835
|6,7237
|% 0,98
|
|Riyal
|1,7478
|1,7565
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.526
|1.527
|27,32
|
|Altın Gr.
|322
|323
|6,82
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|12,82
|12,85
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|2,72
|2,73
|0,07
|
|B. Petrol
|26,14
|26,14
|-0,84
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