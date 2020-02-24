***UNYEC*** ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***UNYEC*** ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 293.729.959 300.258.414Satışların Maliyeti22 -211.234.068 -231.133.301TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)82.495.891 69.125.113BRÜT KAR (ZARAR)82.495.891 69.125.113Genel Yönetim Giderleri23 -27.257.843 -19.139.211Pazarlama Giderleri23 -14.574.428 -13.893.537Araştırma ve Geliştirme Giderleri23 -170.514 -137.328Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 20.764.131 26.823.849Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -13.321.372 -15.030.048ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)47.935.865 47.748.838Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 14.023.621 3.676.167Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 -110.790 -7.943.099Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 -3.959.335 -131.312FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)57.889.361 43.350.594Finansman Gelirleri26 7.695.496 6.961.928Finansman Giderleri26 -17.755.852 -16.043.890SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)47.829.005 34.268.632Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-7.835.951 -9.988.753Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -9.373.369 -11.029.120Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 1.537.418 1.040.367SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)39.993.054 24.279.879DÖNEM KARI (ZARARI)39.993.054 24.279.879Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları39.993.054 24.279.879Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç (kr) 29 0,32000000 0,20000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI87.958.461 10.723.127Dönem Karı (Zararı)39.993.054 24.279.879Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler26.926.241 31.670.285Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12-13 15.878.710 15.422.605Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler131.973 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7-8 131.973 0Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.733.910 3.066.000Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 3.077.985 2.677.450Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 1.530.925 -250.219Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 1.125.000 638.769Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler25 -5.233.803 -3.026.301Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler26 7.094.342 -1.216.624Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler25 -8.426.568 7.934.955Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-8.426.568 7.934.955Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 3.959.335 131.312Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 7.835.951 9.988.753Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler13-25 -47.609 -630.415İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler27.961.314 -31.612.927Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10.244.762 -2.347.362Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-54.085 -1.567.686Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13.903.144 -11.203.802Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-560.765 -204.759Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.271.096 -12.945.783Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)40.058 -718.473Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-988.218 -2.667.810Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)105.322 -242.828İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 285.576Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları94.880.609 24.337.237Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 -1.294.798 -940.819Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler28 -4.602.350 -11.608.803Vergi İadeleri (Ödemeleri)15 -1.025.000 -1.064.488YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.289.788 -16.175.735Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri190.458 1.835.365Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-14.099.666 -24.227.300Alınan Temettüler25 5.233.803 3.026.301Alınan Faiz3.385.617 3.189.899FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-63.894.491 -21.283.443Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri90.332.768 167.026.064Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-131.311.865 -115.717.898Ödenen Temettüler1-19 -12.139.939 -71.200.071Ödenen Faiz-10.775.455 -1.391.538YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.774.182 -26.736.051Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-2.022.735 -5.402.509NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.751.447 -32.138.560DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 9.733.261 41.871.821DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 26.484.708 9.733.261Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 26.488.604 9.736.080Finansal Yatırımlar30 34.378.044 25.951.476Ticari Alacaklar83.829.947 94.152.454İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-7 23.845.125 26.199.655İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 59.984.822 67.952.799Diğer Alacaklar79.905 218.952İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-8 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 79.905 218.952Stoklar9 40.420.356 53.515.632Peşin Ödenmiş Giderler1.130.145 569.380İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 1.130.145 569.380Diğer Dönen Varlıklar1.826.838 1.716.418İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar19 1.826.838 1.716.418ARA TOPLAM188.153.839 185.860.392TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR188.153.839 185.860.392DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar343 343Ticari Alacaklar504.609 476.125İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-8 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 504.609 476.125Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 20.236.178 24.285.769Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 4.887.248 4.936.115Maddi Duran Varlıklar11 152.661.643 153.501.607Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 2.309.773 2.095.415Ertelenmiş Vergi Varlığı28 5.992.480 4.272.952TOPLAM DURAN VARLIKLAR186.592.274 189.568.326TOPLAM VARLIKLAR374.746.113 375.428.718KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar15 15.163.998 50.801.439Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları15 5.700.514 5.177.933Ticari Borçlar36.336.610 31.065.514İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-7 8.870.264 5.281.576İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 27.466.346 25.783.938Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 1.883.575 1.843.517Diğer Borçlar736.515 296.358İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 736.515 296.358Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)490.520 289.986İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 490.520 289.986Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 4.771.019 0Kısa Vadeli Karşılıklar3.169.855 1.528.160Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 301.575 290.805Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 2.868.280 1.237.355Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 34.325 1.462.700ARA TOPLAM68.286.931 92.465.607TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER68.286.931 92.465.607UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar15 5.700.515 10.333.714Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)134.883 230.095İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)134.883 230.095Uzun Vadeli Karşılıklar16.123.631 13.273.068Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 15.901.764 13.218.797Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar16 221.867 54.271TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.959.029 23.836.877TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER90.245.960 116.302.484ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar284.500.153 259.126.234Ödenmiş Sermaye20 123.586.411 123.586.411Sermaye Düzeltme Farkları20 31.040.805 31.040.805Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.417.386 -1.598.690Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 -2.155.716 -1.427.276Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar27 -275.939 -185.683Diğer Kazançlar (Kayıplar)27 14.269 14.269Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)6.875.513 8.536.013Yabancı Para Çevrim Farkları27 6.875.513 8.536.013Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 74.071.167 73.475.105Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11.350.589 -193.289Net Dönem Karı veya Zararı39.993.054 24.279.879TOPLAM ÖZKAYNAKLAR284.500.153 259.126.234TOPLAM KAYNAKLAR374.746.113 375.428.718Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler123.586.411 31.040.805 -1.415.099 -249.356 14.269 7.161.016 66.973.030 77.702.146 304.813.222 304.813.222Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-193.289 -193.289 -193.289Transferler6.502.075 71.200.071 -77.702.146 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-12.177 63.673 1.374.997 24.279.879 25.706.372 25.706.372Dönem Karı (Zararı)24.279.879 24.279.879 24.279.879Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-12.177 63.673 1.374.997 1.426.493 1.426.493Kar Payları-71.200.071 -71.200.071 -71.200.071Dönem Sonu Bakiyeler123.586.411 31.040.805 -1.427.276 -185.683 14.269 8.536.013 73.475.105 -193.289 24.279.879 259.126.234 259.126.234Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler123.586.411 31.040.805 -1.427.276 -185.683 14.269 8.536.013 73.475.105 -193.289 24.279.879 259.126.234 259.126.234Transferler596.062 23.683.817 -24.279.879 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-728.440 -90.256 -1.660.500 39.993.054 37.513.858 37.513.858Dönem Karı (Zararı)39.993.054 39.993.054 39.993.054Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-728.440 -90.256 -1.660.500 -2.479.196 -2.479.196Kar Payları-12.139.939 -12.139.939 -12.139.939Dönem Sonu Bakiyeler123.586.411 31.040.805 -2.155.716 -275.939 14.269 6.875.513 74.071.167 11.350.589 39.993.054 284.500.153 284.500.153Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)39.993.054 24.279.879DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-818.696 51.496Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18,28 -910.550 -15.221Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-90.256 63.673Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 -90.256 63.673Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler182.110 3.044Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 182.110 3.044Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-1.660.500 1.374.997Yabancı Para Çevrim Farkları27 -1.660.500 1.374.997DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.479.196 1.426.493TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)37.513.858 25.706.372Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları37.513.858 25.706.372http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821298BIST