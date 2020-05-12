***UNYEC*** ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***UNYEC*** ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 72.228.786 55.329.868Satışların Maliyeti14 -58.126.654 -51.179.979TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)14.102.132 4.149.889BRÜT KAR (ZARAR)14.102.132 4.149.889Genel Yönetim Giderleri-5.812.915 -7.088.574Pazarlama Giderleri-778.141 -909.838Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 -43.547Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler4.388.586 3.979.426Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.522.311 -3.071.752ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.377.351 -2.984.396Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler15 50.980 11.302.463Yatırım Faaliyetlerinden Giderler15 -6.684.392 -12.217Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 -869.378 -1.388.525FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.874.561 6.917.325Finansman Gelirleri1.600.583 1.177.922Finansman Giderleri-1.973.708 -4.122.166SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.501.436 3.973.081Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.407.679 -242.743Dönem Vergi (Gideri) Geliri12 -2.959.151 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12 551.472 -242.743SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)93.757 3.730.338DÖNEM KARI (ZARARI)93.757 3.730.338Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları93.757 3.730.338Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç (kr) 0,00000000 0,03000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.428.328 29.511.917Dönem Karı (Zararı)93.757 3.730.338Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler18.401.512 8.538.937Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.373.725 4.371.974Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.297.950 5.883.994Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler918.331 963.803Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.668.123 3.499.729Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.711.496 1.420.462Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-216.107 2.689.747Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler6.672.241 -6.000.917Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler6.672.241 -6.000.917Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler869.378 1.388.525Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.407.679 242.743Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.354 -37.129İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.075.483 17.833.999Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.190.907 20.617.895Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.005.730 665.926Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-929.967 2.265.545Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.459.525 -134.465Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.395.558 -6.124.329Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-20.260 1.061.604Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-304.239 -855.998Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-151.111 337.821Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları16.419.786 30.103.274Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-220.438 -591.357Vergi İadeleri (Ödemeleri)-4.771.020YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.014.382 -2.103.843Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11.910 37.129Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.244.468 -2.682.096Alınan Faiz218.176 541.124FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 722.498Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 12.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -5.000.000Ödenen Faiz0 -6.277.502YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.413.946 28.130.572Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi601.819 -341.114NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.015.765 27.789.458DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 26.484.708 9.733.261DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 32.500.473 37.522.719Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 32.502.300 26.488.604Finansal Yatırımlar9 27.705.803 34.378.044Ticari Alacaklar5-6 80.639.040 83.829.947İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 38.479.967 23.845.125İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 42.159.073 59.984.822Diğer Alacaklar75.697 79.905İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar75.697 79.905Stoklar7 41.350.324 40.420.356Peşin Ödenmiş Giderler2.589.670 1.130.145İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.589.670 1.130.145Diğer Dönen Varlıklar2.336.070 1.826.838İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar2.336.070 1.826.838ARA TOPLAM187.198.904 188.153.839TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR187.198.904 188.153.839DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar343 343Diğer Alacaklar506.151 504.609İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar506.151 504.609Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 19.366.800 20.236.178Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller4.875.098 4.887.248Maddi Duran Varlıklar8 157.283.299 152.661.643Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 2.376.583 2.309.773Ertelenmiş Vergi Varlığı12 6.543.952 5.992.480TOPLAM DURAN VARLIKLAR190.952.226 186.592.274TOPLAM VARLIKLAR378.151.130 374.746.113KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar10 16.141.248 15.163.998Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6.184.286 5.700.514Ticari Borçlar34.941.050 36.336.610İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5-6 6.224.642 8.870.264İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 28.716.408 27.466.346Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.863.315 1.883.575Diğer Borçlar410.241 736.515İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar410.241 736.515Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)339.409 490.520İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)339.409 490.520Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü12 2.951.868 4.771.019Kısa Vadeli Karşılıklar7.739.626 3.169.855Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar491.725 301.575Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar7.247.901 2.868.280Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler56.360 34.325İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler56.360 34.325ARA TOPLAM70.627.403 68.286.931TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER70.627.403 68.286.931UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar10 6.184.285 5.700.515Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)39.672 134.883İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)39.672 134.883Uzun Vadeli Karşılıklar16.851.812 16.123.631Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16.629.945 15.901.764Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar221.867 221.867TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.075.769 21.959.029TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER93.703.172 90.245.960ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar284.447.958 284.500.153Ödenmiş Sermaye11 123.586.411 123.586.411Sermaye Düzeltme Farkları11 31.040.805 31.040.805Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.417.386 -2.417.386Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.155.716 -2.155.716Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-275.939 -275.939Diğer Kazançlar (Kayıplar)14.269 14.269Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)6.729.561 6.875.513Yabancı Para Çevrim Farkları6.729.561 6.875.513Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 74.071.167 74.071.167Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları51.343.643 11.350.589Net Dönem Karı veya Zararı93.757 39.993.054TOPLAM ÖZKAYNAKLAR284.447.958 284.500.153TOPLAM KAYNAKLAR378.151.130 374.746.113Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler123.586.411 31.040.805 -1.427.276 -185.683 14.269 8.536.013 73.475.105 -193.289 24.279.879 259.126.234 259.126.234Transferler596.062 23.683.817 -24.279.879 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-225.986 3.730.338 3.504.352 3.504.352Dönem Karı (Zararı)3.730.338 3.730.338 3.730.338Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-225.986 -225.986 -225.986Kar Payları-12.139.939 -12.139.939 -12.139.939Dönem Sonu Bakiyeler123.586.411 31.040.805 -1.427.276 -185.683 14.269 8.310.027 74.071.167 11.350.589 3.730.338 250.490.647 250.490.647Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler123.586.411 31.040.805 -2.155.716 -275.939 14.269 6.875.513 74.071.167 11.350.589 39.993.054 284.500.153 284.500.153Transferler39.993.054 -39.993.054 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-145.952 93.757 -52.195 -52.195Dönem Karı (Zararı)93.757 93.757 93.757Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-145.952 -145.952 -145.952Dönem Sonu Bakiyeler123.586.411 31.040.805 -2.155.716 -275.939 14.269 6.729.561 74.071.167 51.343.643 93.757 284.447.958 284.447.958Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)93.757 3.730.338DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-145.952 -225.986Yabancı Para Çevrim Farkları-145.952 -225.986DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-145.952 -225.986TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-52.195 3.504.352Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-52.195 3.504.352http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844607BIST