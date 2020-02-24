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***UNYEC*** ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.02.2020 21:10
GÜNCEL HABERLER



***UNYEC*** ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Gündem ve Ekleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 24.02.2020
Genel Kurul Tarihi 26.03.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir ORDU
İlçe ÜNYE
Adres Günpınarı Mah. Boğazağzı Sok. No:2 Ünye/ORDU

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3 - Duyuru Metni çerçevesinde: Olağanüstü GK toplantısına katılarak birleşmeye olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek paysahiplerinin, paylarını Şirket'e satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacakları, Ayrılma hakkı kullanım fiyatının 3,7245 TL olacağı, Ayrılma hakkı kullanım süresinin birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurul tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içerisinde başlanması ve ayrılma hakkı kullanım süresinin 20 (yirmi) iş günü olması, Ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerinin, yetkilendirilen aracı kuruma teslim ederek satışı gerçekleştirmeleri gerektiği, hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
4 - Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş. , Bolu Çimento Sanayii A.Ş. , Aslan Çimento A.Ş, ve Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulları tarafından 14.02.2020 tarihinde imzalanan Birleşme Sözleşmesi'nin ve bu suretle 6102 sayılı TTK'nun 134'üncü ve devamı ilgili maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'nci maddeleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ve ilgili sair hükümleri, SPK'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren
5 - 4.Madde Devamı-"Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve SPK'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) ile diğer ilgili mevzuat hükümleri dahilinde Mardin Çimento A.Ş. tarafından Şirketimiz ve Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş. , Bolu Çimento Sanayii A.Ş. , Aslan Çimento A.Ş 'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle Mardin Çimento A.Ş. bünyesinde birleşilmesinin genel kurulun onayına sunulması,
6 - 5.Madde-Şirketimizin Mardin Çimento A.Ş. ile birleşmesi sonucu tasfiyesiz infisahı konusunda karar alınması,
7 - 6.Madde-Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Devrolma

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Ünye Çimento YK Olağanüstü Genel Kurul Gündemi ve Ekleri.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 KYT-I-3.1. Kapsamında Duyuru.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821338


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