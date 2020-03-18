***UNYEC*** ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
18.03.2020 17:44
***UNYEC*** ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 24.02.2020
Genel Kurul Tarihi 18.03.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir ORDU
İlçe ÜNYE
Adres Günpınarı Mah. Boğazağzı Sok. No:2 Ünye/ORDU
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2019 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 - 2019 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin 2019 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
6 - 2019 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
7 - 2019 hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - İlgili mevzuat hükümlerini uyarınca bağımsız yönetim kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
10 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
12 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,
13 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması.
14 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 KYT-I-3.1. Kapsamında Duyuru.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Ünye Çimento 2019 Olağan Genel Kurul Gündemi ve ekleri.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1- 2019 yılı hesap dönemini içeren Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesapları ayrı ayrı onaylandı.
2- Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edildi. 3- 2019 hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi onaylandı. 4- Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapıldı. 5- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri belirlendi. 6- 2020 yılı Bağımsız Denetim firması seçimi yapıldı 7- 2020 yılında yapılacak bağışlarının sınırı belirlendi.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 18.03.2020 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 18.03.2020 Olağan GK Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830469
BIST